Vjerski vođe pozivaju na akciju protiv antiislamskog člana Gradskog vijeća New Yorka

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), New York Times je izvijestio da su vjerski vođe u New Yorku pozvali predsjedavajuću Gradskog vijeća Julie Mannin da preduzme mjere protiv republikanskog člana vijeća Ine Wernikov zbog objavljivanja brojnih islamofobnih članaka. Kritičari kažu da je ravnodušnost gradske administracije prema ovim izjavama dovela u pitanje posvećenost vlasti New Yorka podršci muslimanima.

Pritisak na Gradsko vijeće New Yorka raste

Prema izvještaju, Vernikov, koji je također predsjedavajući Radne grupe za antisemitizam Gradskog vijeća, prošlog mjeseca je na društvenim mrežama opisao grupu muslimana koji su se molili u blizini jevrejske škole u Brooklynu, jednoj od pet općina New Yorka, kao "namjerni" čin zastrašivanja. On ima historiju objavljivanja takvog materijala, a ranije je objavljivao materijal protiv muslimanskog gradonačelnika New Yorka, Zahrana Mamdanija; ovi komentari su naišli na široku reakciju muslimanskih aktivista i grupa civilnog društva.

Julie Menin je ranije obećala da će pokušati smijeniti Vernikova s ​​njegove pozicije u Radnoj grupi za antisemitizam ako ponovi svoje antiislamske izjave; ali sada je objavila da će odluka o Vernikovovoj budućnosti biti na jevrejskoj frakciji Gradskog vijeća. Meninov ured je također najavio napore da se održi sastanak između lidera muslimanske zajednice i člana vijeća.

Vjerski vođe kritikuju „dvostruke standarde“

Vođe muslimanskih, jevrejskih, kršćanskih, hinduističkih i sikhskih zajednica na skupu ispred gradske vijećnice New Yorka izjavile su da je reakcija grada na Wernikovljeve izjave pokazala dvostruke standarde u suočavanju s govorom mržnje protiv muslimana u poređenju s drugim vjerskim grupama. Istovremeno, demonstranti su objavili otvoreno pismo u kojem opisuju njegovo kontinuirano prisustvo na čelu Radne grupe za borbu protiv antisemitizma kao „ruganje javnoj odgovornosti“.

Poziv na etičku istragu protiv republikanskog člana vijeća

Prema New York Timesu, Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR) u New Yorku pozvalo je na etičku istragu o Wernikovljevom radu. „Afaf Nasser“, izvršni direktor organizacije, naglasio je da izabrani zvaničnici ne bi trebali koristiti svoje službene položaje i platforme za promoviranje mržnje, jer takvo ponašanje može dovesti do širenja diskriminacije protiv muslimana u javnim i privatnim institucijama.

Protesti dolaze u trenutku kada je američka muslimanska zajednica posljednjih mjeseci izrazila zabrinutost zbog rastuće antiislamske klime i sigurnosnih prijetnji, prema riječima učesnika skupa. Demonstranti su pozvali Gradsko vijeće New Yorka da provede praktične i efikasne mjere za borbu protiv islamofobije u gradu, baš kao što je razvilo specifične programe i mehanizme za borbu protiv antisemitizma.