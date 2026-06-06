Papa: Američko-izraelski rat protiv Irana nije "pravedan rat"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), papa Lav XIV, vođa svjetskih katolika, u subotu je, putujući iz Rima za Madrid, odgovarajući na pitanje o legitimnosti američko-izraelskog rata protiv Irana, pojasnio da se ovaj sukob ne može opravdati u okviru teorije "pravednog rata".

Govoreći novinarima u avionu koji je prevozio vatikansku delegaciju, izjavio je: "U ovom slučaju nema pravednog rata."

Papa je dodao: Teorija pravednog rata pripada prošlim vijekovima; vrijeme kada čovječanstvo još nije bilo upoznato s destruktivnim dimenzijama modernog oružja i njegovom sposobnošću za masovno uništenje.

Izjave svjetskog katoličkog vođe date su kao odgovor na riječi J.D. Vancea, potpredsjednika SAD-a, koji se prethodno pozvao na koncept pravednog rata kako bi odbranio vojne operacije Washingtona protiv Teherana.

Papin kontinuirani kritika rata protiv Irana

Papini nedavni stavovi se ocjenjuju u nastavku njegove kritike eskalacije napetosti na Bliskom istoku i rata protiv Irana. Posljednjih mjeseci više puta je pozivao na okončanje sukoba i na to da se strane kreću prema diplomatskim rješenjima, upozoravajući na posljedice širenja rata.

Vatikanski vođa je ranije kritizirao izjave Donalda Trumpa o Iranu, nazivajući prijetnju američkog predsjednika da "nijedna civilizacija neće ostati u Iranu" "neprihvatljivom". Kao odgovor, Trump je opisao Papu kao "slabog" i "kojem nedostaje pravilno razumijevanje vanjske politike". Međutim, Lav XIV je naglasio da neće odustati od svojih stavova u odbrani mira i protivljenja ratu.

Ova verbalna napetost imala je širok odjek i u Italiji, a brojni politički zvaničnici u zemlji podržali su papine stavove. Italijanska premijerka Giorgia Meloni smatrala je kritike upućene vatikanskom vođi "neprihvatljivim".

Na početku svoje sedmične posjete Španiji, papa Lav XIV pohvalio je pristup zemlje podršci međunarodnom pravu, miru i solidarnosti među narodima na zvaničnoj ceremoniji dočeka u Kraljevskoj palati u Madridu. Naglasio je da je odbrana mira potrebnija nego ikad u situaciji kada se svijet suočava s krizama, ratovima i sve većom nestabilnošću.

Vrijedi napomenuti da je i španska vlada posljednjih mjeseci bila kritičar rata protiv Irana i da se suzdržala od vojnog učešća u ovom sukobu. Madrid je također kritičar izraelske politike u Gazi.