General-major Rezaei: Iran će čvrsto stajati uz Hezbollah u Libanu

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Mohsen Rezaei, komandant Korpusa islamske revolucionarne garde tokom osmogodišnje Svete odbrane, u posebnoj vijesti večeras (četvrtak, 4. juni), čestitao je svim muslimanima širom svijeta veliki praznik Gadir.

Komandant Korpusa islamske revolucionarne garde tokom osmogodišnje Svete odbrane nastavio je objašnjavajući karakteristike Imama Homeinija; Izjavio je: Imam Homeini bio je svestrana ličnost koja je znala sve, od obrazovanja i filozofije do politike i međunarodnih odnosa; bio je vrlo hrabra i vrlo inteligentna ličnost i imao je vrlo neobičnu moć predviđanja.

Sardar Rezaei je nastavio: Imam Homeini bio je vrlo snalažljiva osoba i uvijek je brzo čitao neprijateljeve ruke. Bio je daleko od krajnosti i bio je vrlo prijateljski nastrojen prema ljudima i uvijek je bio smiren.

Imam Homeini je imao veliko povjerenje u mladost

Navodeći da se moj prvi susret s imamom Homeinijem dogodio kada je imao dvadeset šest godina, zajedno s ljudima poput mučenika Beheshtija i Motaharija, te inženjera Bazargana, general-major Rezaei je primijetio: Imam Homeini je imao veliko povjerenje u mladost i povjerio je važne odgovornosti mladima; na primjer, kada sam imao dvadeset sedam godina, povjerio mi je komandu nad IRGC-om, i u skladu s tim povjerenjem, odabrao sam većinu zapovjednika među mladim ljudima u dvadesetim godinama, poput Kharrazija, Qassema Soleimanija, Tehranija Moghadama i drugih zapovjednika.

Nastavio je: Upravo su ti mladi ljudi stvorili ep u osam godina Svete odbrane, i upravo su ti mladi ljudi pokrenuli mjere u oblasti raketa i dronova i drugim vojnim oblastima od samog početka osmogodišnje Svete odbrane. Proizvodnja raketa započela je na početku osam godina Svete odbrane. Seyyed Majid Mousavi, mučenici Tehrani Moghadam i Hajizadeh formirali su glavnu raketnu jezgru u osam godina Svete odbrane. Rezultat toga je povjerenje u mladost, autoritet i veličinu današnjih oružanih snaga koje utrljavaju njušku svjetske supersile u prašinu; stoga, mladima treba dati teren pod nadzorom i podukom iskusnih ljudi.