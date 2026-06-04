IRGC: Neprijatelj mora odmah prestati s napadima na Liban

Prema izvještaju Novinske agencije ABNA, Korpus islamske revolucionarne garde izdao je saopštenje nakon nedavnih događaja u Libanu.

U ovom saopštenju, IRGC je nazvao Liban zemljom časti i dostojanstva i naglasio: Ova zemlja je i dalje pod brutalnim napadom uzurpatorskog cionističkog režima. Protivljenje i izrazi gađenja međunarodnih institucija i zemalja i naroda svijeta nisu imali nikakvog uticaja na ponašanje krvožednih vladara Tel Aviva, a intervencije arogantnog američkog režima koji tvrdi da uspostavlja mir nisu dale nikakve rezultate osim povećanja zločina i genocida.

U saopštenju se dodaje: Kukavičja i nemoćna cionistička vojska, sa svom svojom opremom, kompenzira svoje poraze na frontovima ubijanjem civila i uništavanjem domova, bolnica i škola. Rasistički režim, uprkos beskrajnoj podršci Sjedinjenih Američkih Država i evropskih vlada, nije uspio osvojiti ni srca ljudi okupiranog sela tokom cijelog svog sramotnog života. Njegova umjetnost je vladati spaljenom zemljom, i svaki dan svjedočimo uništavanju domova potlačenog naroda Palestine i Libana od strane tog agresorskog režima. U drugom dijelu izjave, naglašavajući da narodi regije neće ostaviti narod Libana na miru, dodaje se: Libanski narod neće dozvoliti uzurpatorskom režimu da postigne ono što nije mogao postići u ratu uz podršku američkog režima ubijanja djece putem nametnutog sporazuma. Naš početni uslov za prihvatanje prekida vatre u regionalnom ratu bio je prekid vatre na svim frontovima, uključujući i Libanon. Neprijatelj mora hitno zaustaviti svoje napade na libanski narod i odmah se povući iza međunarodnih granica evakuacijom okupiranih teritorija Libana i priznati teritorijalni integritet Libana. Izjava se završava podsjećanjem: Libanonska nacija je ponos islamskog Ummeta i simbol časti naroda regije, i svi ćemo ih podržavati svim srcem, i nikakav mir neće biti uspostavljen u regiji bez povlačenja s okupiranih teritorija Libana.