Hezbollah: Nikada nismo napali snage UN-a

Prema izvještaju Novinske agencije ABNA, libanski Hezbollah izdao je saopštenje u kojem opisuje izraelske tvrdnje o ulozi otpora u napadu na sjedište mirovnih snaga UN-a (UNIFIL) u južnom Libanu kao "lažne i neosnovane", te je naglasio da su ove optužbe iznesene u okviru politike obmane i prikrivanja tekućih zločina Izraela.

U saopštenju se navodi da Izrael nastavlja izmišljati lažne narative, izmišljati optužbe i lažno ih pripisivati ​​otporu; akcija koja je dio organizirane politike režima da obmane javno mnijenje i prikriju zločine koji su, prema Hezbollahu, sada otkriveni svijetu.

U saopštenju se navodi da ovu optužbu iznosi isti režim koji nikada nije skrivao svoje nezadovoljstvo prisustvom međunarodnih snaga u južnom Libanu i uvijek je nastojao ograničiti njihovu ulogu; jer su ove snage živi svjedoci zločina, agresija i ponovljenih kršenja libanskog suvereniteta od strane Izraela.

Hezbollah je također ponovio svoju posvećenost podršci ulozi snaga UNIFIL-a u južnom Libanu u okviru misija dodijeljenih na osnovu međunarodnih rezolucija.

Pokret je zaključio izražavanjem saučešća komandi međunarodnih snaga i porodici poginulog vojnika, te željama za brz oporavak povrijeđenim u incidentu.