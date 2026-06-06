Smrt 2 cionistička vojnika u južnom Libanu

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Hebrejski mediji javili su da je vojnik jedinice Igoz vojske ovog režima preminuo od teških povreda koje je zadobio u četvrtak u južnom Libanu. Ovi mediji dodaju da je prošlog dana (petak) na jugu Libana ubijen još jedan cionistički vojnik iz brigade Givati.

Novinski sajt "Hadshut Bezman" objavio je i da su tokom teškog bezbjednosnog incidenta koji se danas dogodio u južnom Libanu, još 4 vojnika zadobila različite povrede.

Ove statistike žrtava i ranjavanja cionističke vojske se objavljuju, dok vojna cenzura ovog režima krije mnoge svoje gubitke i žrtve iz straha od sloma psihičkog stanja domaćeg fronta.

Hezbollah je od jutra ove subote najavio 23 operacije protiv cionističkih snaga u južnom Libanu, tokom kojih je, osim gađanja mjesta okupljanja okupatorskih snaga, direktno pogođeno nekoliko vozila i tenkova Merkava.