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Smrt 2 cionistička vojnika u južnom Libanu

6 juni 2026 - 23:47
News ID: 1823489
Smrt 2 cionistička vojnika u južnom Libanu

ABNA24: Hebrejski mediji su izvijestili da su dva cionistička vojnika ubijena u južnom Libanu kao rezultat napada Hezbollaha .

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Hebrejski mediji javili su da je vojnik jedinice Igoz vojske ovog režima preminuo od teških povreda koje je zadobio u četvrtak u južnom Libanu. Ovi mediji dodaju da je prošlog dana (petak) na jugu Libana ubijen još jedan cionistički vojnik iz brigade Givati.
Novinski sajt "Hadshut Bezman" objavio je i da su tokom teškog bezbjednosnog incidenta koji se danas dogodio u južnom Libanu, još 4 vojnika zadobila različite povrede.

Ove statistike žrtava i ranjavanja cionističke vojske se objavljuju, dok vojna cenzura ovog režima krije mnoge svoje gubitke i žrtve iz straha od sloma psihičkog stanja domaćeg fronta.

Hezbollah je od jutra ove subote najavio 23 operacije protiv cionističkih snaga u južnom Libanu, tokom kojih je, osim gađanja mjesta okupljanja okupatorskih snaga, direktno pogođeno nekoliko vozila i tenkova Merkava.

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