Podržavanje Irana protiv Amerike i Izraela je vjerska i islamska nužnost

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dok geopolitičke tenzije u regiji traju, istaknuti egipatski sunitski učenjak opisao je podršku Iranu kao "vjersku i islamsku nužnost" u izvanrednoj izjavi o tekućim sukobima između arapskih zemalja Perzijskog zaljeva i Irana.

Prema Centru za islamsku analizu vijesti, šjh Salama Abdel Qawi, egipatski sunitski učenjak koji je bio službeni glasnogovornik i savjetnik egipatskog Ministarstva vakufa tokom predsjedništva Mohameda Morsija (2012-2013), naglasio je u govoru koji je objavio na svom ličnom YouTube kanalu: Podržavanje Irana protiv pritisaka i napada Sjedinjenih Država i Izraela nije politička pristrasnost, već vjerska i religiozna obaveza.

Kao odgovor na pitanje: „Zašto ste stali na stranu Irana protiv svoje braće u zemljama Perzijskog zaljeva?“, Abdel Qawi je rekao: Ovo pitanje je u osnovi pogrešno, jer trenutni sukob nije između Irana i zemalja Perzijskog zaljeva.

Izjavio je: „Sviđalo nam se to ili ne, sviđao nam se Iran ili ne, Iran je u konačnici muslimanska zemlja. Ova zemlja je bila meta napada nemuslimanskih zemalja poput Sjedinjenih Država, kao i Netanyahua i njegovih saveznika. Ako na ovo pitanje gledamo iz perspektive islamskog zakona i vjerovanja, musliman se nikada neće suprotstaviti drugom muslimanu.“

Naglašavajući da Iran ne gaji neprijateljstvo prema zemljama Perzijskog zaljeva, uključujući Saudijsku Arabiju i UAE, egipatski učenjak je rekao: Njegov stav se zasniva na čvrstim vjerskim principima, a ne na političkim tendencijama ili sekcijskim razlikama.

Dodao je: Ako SAD napadnu Saudijsku Arabiju ili UAE, on će nesumnjivo stati uz ove zemlje, jer u islamskoj jurisprudenciji, strana koja je napadnuta ima pravo na legitimnu samoodbranu.

Legitimna odbrana Irana

Nastavio je naglasiti nekoliko ključnih tačaka:

Legitimna odbrana: Procijenio je moguće napade Irana na američke interese u okviru legitimne odbrane, rekavši da je ovo pravo priznato i u islamskoj jurisprudenciji i u međunarodnom pravu.

Palestina i Gaza: Kritizirao je arapske vlade zbog napuštanja naroda Palestine i Gaze i izjavio: Iran zaslužuje barem priznanje za podršku osovini otpora i palestinskom narodu.

Intelektualni razvoj u Perzijskom zaljevu: Abdul Qawi pozdravio je porast stavova u Saudijskoj Arabiji i Kataru koji se protive ratu s Iranom, nazivajući ovaj pristup znakom političke racionalnosti.

Također je pohvalio neke arapske intelektualce koji vjeruju da odnosi s Iranom ne bi trebali biti žrtvovani zarad Izraela.

Egipatski sunitski učenjak zaključio je svoje izlaganje naglašavajući: „Amerika je okrutni agresor i mi uvijek stojimo na strani koja je žrtva nasilja, a ne na strani agresora. Gdje god postoji pravda, ja ću biti na tom frontu.“

Zaključio je navodeći da vjerske i političke razlike ne bi trebale zasjeniti moralne i vjerske stavove o regionalnim krizama.