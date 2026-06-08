Ministarstvo obavještajnih službi uništilo 4 operativne ćelije terorističke tekfirijske grupe

Ministarstvo obavještajnih službi objavilo je u saopštenju: Uništene su četiri operativne ćelije povezane s terorističkom takfirijskom grupom. Tokom ove operacije uhapšeno je 19 terorista, ubijeno je 5 članova ove grupe, a otkrivene su i zaplijenjene velike količine oružja i eksploziva.

Operativna ćelija terorističke-takfirijske grupe aktivne na jugoistoku zemlje, koja je namjeravala izvršiti teroristički čin duboko u zemlji, iznenađena je u ravnici Damghan.

Više od dvadeset eksplozivnih naprava, pripremljenih za izvođenje niza sabotažnih operacija u različitim dijelovima zemlje, otkriveno je i zaplijenjeno iz skrovišta terorista u gradu Zahedanu.

Dva druga člana spomenute grupe također su bila zarobljena u svom skrovištu u provinciji Sistan i Baluchestan.

Uhapšeni teroristi završili su kurseve obuke za pravljenje bombi u susjednoj zemlji i ušli su u zemlju kako bi izvršili niz terorističkih djela.

Nakon zajedničke obavještajne i operativne akcije u pokrajini Faraj, ubijen je ozloglašeni zlikovac po imenu Iraj Bamri, a tri člana bande su uhapšena.

Uništene su tri operativne ćelije koje prate terorističke-tekfirijske grupe povezane s američko-cionističkim neprijateljem na jugoistoku zemlje.

Ovi plaćenici, koji su djelovali pod okriljem tekfiri terorističkih grupa sa sjedištem u regiji, ušli su u zemlju pod raznim krinkama i imali su zadatak da izvode eksplozivne operacije, atentate i stvaraju nesigurnost u južnim okruzima Sistana i provincije Baluchestan, te prikupljaju informacije o infrastrukturi i ekonomskim centrima luke Chabahar.

Jedan broj uhapšenih plaćenika su strani državljani koji su, nakon što su regrutovani u tekfirijske grupe i prošli vojnu i diverzantsku obuku u susjednim zemljama, ušli na teritoriju Islamske Republike Iran s ciljem izvršavanja terorističkih misija protiv čovječanstva tokom Trećeg nametnutog rata.