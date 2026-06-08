Hamas podržava iranske napade na okupirane teritorije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pokret Hamas je izdao saopštenje na svojoj službenoj web stranici: "Visoko cijenimo odgovor Irana i Jemena protiv cionističkog režima zbog njegovih zločina protiv Libana i njegovog plemenitog naroda." I u svjetlu zločina cionističke okupacije i njene kontinuirane agresije protiv našeg naroda u Gazi, Zapadnoj obali i Jerusalemu, kao i protiv bratskog naroda Libana, zaustavljanje ove cionističke agresije i njenih kontinuiranih zločina postalo je hitan prioritet.

To zahtijeva solidarnost različitih aktera u regiji i svijetu kako bi se tome stalo na kraj, jer je sada postalo jasno da su cionistički režim i njegovo agresivno i nekontrolirano ponašanje izvor svih regionalnih tenzija i njihovih opasnih posljedica na međunarodnoj sceni.

Okupacijski režim, svojom kontinuiranom agresijom protiv Gaze, Libana i Irana, te svojom ponovljenom izdajom i kršenjem svojih obaveza i kršenjem sporazuma koje potpisuje, dokazao je da je to režim koji ne poštuje nijedan ugovor i ne pridržava se nijednog sporazuma, te nastavlja s kršenjem svih međunarodnih sporazuma i obaveza. Ovo naglašava da njegova agresivna politika predstavlja trajnu prijetnju sigurnosti i stabilnosti regije.

Zaista, cionistička agresija protiv Gaze, Libana i Irana nije usmjerena samo na ove strane, već se smatra i agresijom protiv cijelog Ummeta (islama) i njegove budućnosti.

Ovo zahtijeva da svi dijelovi Ummeta stanu u jedinstvenu liniju protiv ovih kontinuiranih agresija i ojačaju sve oblike solidarnosti i podrške kako bi pomogli u obuzdavanju okupacionog režima i njegovih sve većih agresija.