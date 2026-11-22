Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Donald Trump Jr., sin tadašnjeg američkog predsjednika, napao je muslimansku političarku kao odgovor na izjave Ilhan Omar, muslimanske predstavnice u Kongresu, o islamofobiji nakon napada 11. septembra 2001. godine, te je nazvao "antisemitkom" i "sramotom". Ove izjave su date dok je Omar u svom govoru kritikovao diskriminaciju američkih muslimana i ograničavanje njihovih građanskih sloboda nakon napada 11. septembra.

Ilhan Omar je na događaju za Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR) izjavila: „Dugo smo živjeli s nelagodom što smo građani drugog reda i, iskreno, umorna sam od toga.“

Govoreći o osnivanju vijeća nakon napada 11. septembra, dodala je da je organizacija formirana kao odgovor na situaciju u kojoj su postupci grupe pojedinaca postali izgovor za ograničavanje građanskih sloboda svih muslimana.

U poruci na Instagramu, Trump Jr. optužio je Omar za antisemitizam i tvrdio da je prisustvo takve osobe u Kongresu i njeno učešće u donošenju odluka sramota za Amerikance.

Istovremeno, desničarski medij The New York Post, koji je u izvještaju spomenut kao desničarski medij, objavio je sliku tornjeva blizanaca Svjetskog trgovinskog centra na naslovnoj strani i napisao kao odgovor na Omarine riječi: „Ovo su uradili; 2.977 ljudi je poginulo u terorističkim napadima.“ Voditelj emisije Fox & Friends, Brian Kilmeade, također se izvinio nakon što je dao slične komentare u vezi s Omarinom lojalnošću Sjedinjenim Američkim Državama.

S druge strane, Rashida Tlaib, muslimanska kongresmenka iz Michigana, branila je Omar, nazivajući tretman New York Posta prema njoj očito rasističkim, rekavši da kritičari izvlače Omarine riječi iz konteksta jer se boje govoriti istinu i izazvati moć.

Ilhan Omar, demokratkinja iz Minnesote i jedna od prve dvije muslimanke izabrane u Kongres, suočila se s valom kritika, napada i prijetnji smrću u sedmicama koje su prethodile incidentu; pritisak koji se nastavio nakon njenih kritičkih izjava protiv Izraela. Prema izvještaju, muškarac u New Yorku optužen je za prijetnju napadom i ubistvom Omar, a prošlog mjeseca hotel u kojem je trebala govoriti primio je prijetnju bombom. Pozivalac je tvrdio da je Omar opasnost za društvo i da će dići zgradu u zrak ako se događaj održi.