Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, kao odgovor na tvrdnje Saudijske Arabije o prijetnji Mekki, nazvao je ove optužbe "velikom klevetom" i naglasio da jemenski narod poštuje sve islamske svetinje i da su vojne operacije zemlje usmjerene samo na saudijska naftna postrojenja i vojne baze.

U subotu navečer, 21. novembra, brigadni general Yahya Saree, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, odbacio je tvrdnje Saudijske Arabije o postojanju prijetnje Mekki u izjavi, rekavši: "Mekki ne prijeti nikakva opasnost osim od kriminalnog režima Al-Saud."

Prema novinskoj agenciji Saba, naglasio je položaj islamskih svetinja među jemenskim narodom i izjavio da jemenska nacija poštuje Mekku i sva muslimanska sveta mjesta, te da su tvrdnje Saudijske Arabije o prijetnji tim područjima velika i neosnovana kleveta.

Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga također je objasnio ciljeve vojnih operacija zemlje i najavio da napadi jemenskih snaga ciljaju samo saudijska naftna postrojenja i vojne baze, te da islamska sveta mjesta nisu na listi ciljeva za ovu operaciju.

Ove izjave dolaze u vrijeme kada je, s intenziviranjem sukoba između jemenskih snaga otpora i Saudijaca, pitanje sigurnosti Mekke postalo jedna od okosnica medijskog i političkog neslaganja između dvije strane. Saudijski zvaničnici su ranije tvrdili da su presreli jemenske rakete i dronove na putu do svetih mjesta, što je Sana više puta negirala.

U jednom slučaju ovog spora, Saudijska Arabija je prošlog septembra saopštila da je presrela dron koji pripada jemenskim snagama prije nego što je ušao u ograničeni zračni prostor Mekke. Jemenske snage su, nasuprot tome, rekle da je njihova operacija bila usmjerena na saudijske vojne i naftne objekte.