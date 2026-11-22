Prema palestinskim izvorima, napadi su bili usmjereni na nekoliko područja u guvernoratu Ramallah i al-Bireh.

U selu Kafr Malik, istočno od Ramallaha, napadači su zapalili sedam vozila, a na zidove stambenih objekata ispisali rasističke parole usmjerene protiv Palestinaca.

U međuvremenu, u mjestu Deir Abu Mashal, sjeverozapadno od Ramallaha, zapaljena su tri vozila, dok su na imovini i zidovima kuća ispisane parole protiv Palestinaca.

U selu Deir al-Sudan, također sjeverozapadno od Ramallaha, cionistički doseljenici su zapalili dva vozila u vlasništvu Palestinaca. Izvještaji također navode da su tokom ovih napada direktno napadnuti i palestinski stanovnici.

Nasilje se proširilo i na guvernorat Salfit, gdje su doseljenici u selu Deir Ballut zapalili poljoprivredni objekat u vlasništvu jednog Palestinca.

Prema podacima palestinske novinske agencije WAFA, u napadima je uništeno 12 vozila u tri sela u guvernoratu Ramallah i al-Bireh: sedam u Kafr Maliku, tri u Deir Abu Mashalu i dva u Deir al-Sudanu.

Ovi najnoviji napadi dešavaju se usred rastućeg vala nasilja koje cionistički doseljenici provode nad Palestincima i njihovom imovinom širom okupirane Zapadne obale, a sve to u sjeni izraelske okupacije i kontinuiranog širenja naselja.

Prema podacima koje je objavila palestinska Komisija za otpor zidu i naseljima, u oktobru 2026. godine zabilježeno je ukupno 3.133 napada od strane snaga izraelskog režima i doseljenika, uključujući 1.369 napada za koje su odgovorni cionistički doseljenici.