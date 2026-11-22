U saopštenju objavljenom u nedjelju, IRGC navodi da su pripadnici protivvazdušne odbrane iz sastava Vazduhoplovno-svemirskih snaga upotrijebili novi i napredni sistem protivvazdušne odbrane kako bi oborili letjelicu – varijantu MQ-1 sa povećanim dometom (ER) – preciznom i efikasnom vatrom.

U saopštenju se dodaje da je ovo četvrta američka vojna izviđačko-borbena bespilotna letjelica koju su sistemi protivvazdušne odbrane IRGC-a uništili u protekla 24 sata.

Iz IRGC-a su ponovili da je iranski vazdušni prostor „crvena linija“ za oružane snage te zemlje, uz upozorenje da će na svaku agresiju ili povredu vazdušnog prostora snage Islamske Republike odgovoriti oštro, odlučno i snažno.

Takođe se navodi da jedinice protivvazdušne odbrane IRGC-a ostaju u stanju potpune operativne pripravnosti, te da koriste napredne sisteme za nadzor i izviđanje kako bi kontinuirano pratile kretanje neprijatelja u regiji, te precizno otkrivale, identifikovale i pratile prijetnje iz vazduha u realnom vremenu.