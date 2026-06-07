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Rakete ispaljene iz Irana na sjeverne okupirane teritorije/Udarni odgovor na kršenje primirja

8 juni 2026 - 00:00
News ID: 1824018
Rakete ispaljene iz Irana na sjeverne okupirane teritorije/Udarni odgovor na kršenje primirja

ABNA24: Nekoliko raketa ispaljeno je s iranskog tla prema područjima na sjeveru okupirane Palestine.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelska vojska je to objavila nekoliko trenutaka prije iranskih raketnih napada na okupirane teritorije.

Izraelska vojska je tvrdila da njen odbrambeni sistem presreće prijetnju.

Neki hebrejski izvori su također objavili da su se eksplozije čule u gradovima Haifa i Nazaret.

Ova kaznena operacija iranskih oružanih snaga dogodila se nakon što je izraelski režim, uz punu podršku Sjedinjenih Država, više puta prekršio primirje uspostavljeno na libanskom frontu.

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