Al Jazeera: Prvi sastanak grupa otpora u Kairu "nije bio pozitivan" / Palestinske grupe se u Kairu ne slažu oko oružja

Prema navodima Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - palestinski i egipatski izvori otkrili su detalje sastanka grupa otpora u Kairu i naglasili da prvi sastanak komandanata palestinskih grupa (u subotu) nije bio "pozitivan", prema jednom od izvora prisutnih na sastanku.

Prema ovom izvoru, na sastanku su zabilježena neslaganja oko pitanja oružja, posebno "Člana osam" dokumenta o kojem se trenutno pregovara u Kairu. Ova neslaganja se tiču ​​vremena procesa rješavanja pitanja oružja otpora i načina njegove primjene.

Stajalište Hamasa; potpuna implementacija prve faze prije donošenja odluke o oružju

Izvor je otkrio da rukovodstvo Hamasa trenutno nije protiv predložene perspektive za rješavanje pitanja oružja, ali prije nego što se ovo pitanje finalizira, zahtijeva potpunu implementaciju obaveza iz prve faze sporazuma o prekidu vatre, uključujući raspuštanje oružanih grupa koje je izraelska vojska formirala od zabranjenih grupa u Gazi.

Izvor je također otkrio da je danas (nedjelja) zakazan zajednički sastanak između komandanata i delegacija palestinskih grupa uz učešće šefa egipatske obavještajne službe, šefa turske obavještajne službe i katarskih zvaničnika. Cilj sastanka je objedinjavanje stavova i postizanje jedinstvenog palestinskog stava o dokumentu o kojem se pregovara s predstavnicima "Svjetskog vijeća za mir".

Egipatski izvor upoznat s medijacijom rekao je za Al Jazeeru: Kairo je predstavio pristup za "Član osam" i medijatori će pokušati postići formulu koja je uvjerljiva za sve na današnjem sastanku, a koja se može prodati i Sjedinjenim Državama i Vijeću za mir. Ovaj pristup uključuje dogovor o preciznom vremenskom okviru za prikupljanje oružja, koji će biti povezan s fazama provođenja paralelnih obaveza Izraela (povlačenje i obnova).

Egipatski izvor rekao je za Al Jazeeru u subotu: Egipatski zvaničnici su nedavno radili na prilagođavanjima kako bi zaštitili sporazum od nedavne izraelske eskalacije protiv Gaze i spriječili njegov kolaps. Ove prilagodbe uključuju zahtjev da Izrael prestane s ubistvima vođa otpora i povuče se s "Narandžaste linije" (područja koje stavlja 8 posto Gaze pod izraelsku kontrolu i smatra se kršenjem sporazuma).

Egipatski izvor je naznačio da su ove prilagodbe prag za početak pregovora o prelasku na drugu fazu; fazu koja uključuje povlačenje Izraela izvan "Žute linije" i raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga.

Vrijedi napomenuti da su se u subotu u Kairu sastali komandanti i predstavnici Hamasa, Islamskog džihada, Narodnog fronta, Demokratskog fronta i Demokratskog reformskog pokreta (kojeg predstavlja Samir Mashrawi).