Guardian: Saudijska Arabija sprema veliku vojnu ofanzivu protiv Huta

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Saudijska Arabija priprema veliku vojnu ofanzivu protiv Huta morem, a moguće i kopnom u centralnom dijelu Jemena, tvrde jemenski izvori za Guardian.



Kako navode, cilj operacije je razbijanje blokade koja ugrožava izvoz saudijske nafte preko južnog dijela Crvenog mora.



Prema dostupnim informacijama, saudijske snage posljednjih dana povlače se s istoka Jemena, što se tumači kao moguća priprema za kopnenu operaciju.



Saudijsko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je 14 država, među kojima su Turska, Pakistan, Egipat, Sudan i Džibuti, potpisalo zajedničku izjavu kojom podržavaju tzv.multinacionalnu pomorsku odbrambenu koaliciju.



Osim toga, Rijad je od Sjedinjenih Američkih Država i nekoliko evropskih država, među kojima su Njemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italija, zatražio da se pridruže koaliciji za zaštitu pomorskog saobraćaja u Crvenom moru.



Podsjećamo, zbog mogućih problema u Hormuškom moreuzu, ruta preko Crvenog mora postala je od velikog značaja za Saudijsku Arabiju. Prije početka rata s Iranom oko 80 posto saudijskog izvoza sirove nafte prolazilo je kroz Hormuški moreuz, dok se danas više od polovine nafte kopnom transportuje do terminala u lučkom gradu Yanbu.