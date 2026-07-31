Ruski nadbiskup cijeni poruku Vrhovnog vođe

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Kazem Jalali, ambasador Islamske Republike Iran u Rusiji, uručio je poruku ajatolaha Seyyeda Mojtabe Hamneija, Vrhovnog vođe Islamske revolucije, patrijarhu Kirilu u njegovoj službenoj rezidenciji.

Na ovom sastanku, iranski ambasador, iako je cijenio postupak ruskog nadbiskupa koji je poslao odvojene poruke saučešća povodom mučeničke smrti vođe Islamske revolucije i čestitao mu na izboru novog vođe, uručio je patrijarhu Kirilu poruku ajatolaha Seyyeda Mojtabe Hamneija kao odgovor.

Ruski nadbiskup je također izrazio zahvalnost za "vrijednu poruku" Vođe Islamske revolucije, rekavši: "U svjetlu bliskih odnosa između dvije zemlje, postoji dobra prilika za razmjenu mišljenja o bilateralnim odnosima."

Patrijarh Kiril je izrazio duboku tugu zbog ubistava i patnji ljudi u različitim regijama svijeta, uključujući sukob iranskog naroda s neprijateljima, te dodao: "Molim se za uspostavljanje mira i sigurnosti u regiji, a posebno za zdravlje iranskog naroda koji čvrsto stoji i pruža otpor."

Osvrćući se na razgovore između Pravoslavne crkve i islamskih religija u Iranu i aktivnosti zajedničke komisije dvije zemlje, naglasio je nastavak tih razgovora i rekao: "Danas ruski kršćani imaju dobre odnose s islamskim društvom Irana."

Ruski nadbiskup je primijetio: "Pravoslavna crkva i iranski muslimani imaju bliske i zajedničke stavove o raznim pitanjima kao što su moralna pitanja i uloga religije u svakodnevnom životu, porodični odnosi i pitanja."

Dalje je izrazio žaljenje što moral i temelji porodice slabe u nekim zemljama svijeta. Ruski nadbiskup je također naglasio važnost jačanja vjerske, akademske i naučne saradnje između Irana i Rusije.

Patrijarh Kiril je nastavio, osvrćući se na slanje delegacije Ruske pravoslavne crkve da prisustvuje oproštaju i sahrani mučenika Vođe revolucije, ajatolaha Seyyeda Alija Hamneija, te rekao: "Članovi ove delegacije podnijeli su izvještaj o svom putovanju, što ukazuje na topao doček ne samo od strane vlasti već i od strane običnih iranskih građana."

Dodao je: "Ovo je znak bliskosti Irana i Rusije, kao i bliskosti sljedbenika islama i kršćanstva."