Stotine hiljada Jemenaca marširalo u znak podrške jemenskim oružanim snagama

Prema izvještaju novinske agencije Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Stotine hiljada ljudi iz Sane i okolnih područja okupilo se danas na trgu Al-Sabain usred jake kiše i uzvikivalo slogane u odbranu otpora i jemenskih oružanih snaga.

Jemenci su izašli na ulice sa sloganima "Opsada protiv opsade" i "Intenziviranje napada protiv intenziviranja napada" i podržali nastavak pomorske blokade Saudijske Arabije.

U izjavi marša u Sani pod nazivom „Opsada protiv opsade i eskalacija protiv eskalacije“ navodi se: „Još jednom dajemo Abdulu Maliku Badreddineu, vođi Ansar Allaha iz Jemena, puna ovlaštenja da donese odgovarajuće odluke o ukidanju opsade Jemena i ugnjetavanja nacije te da povrati bogatstvo i suverenitet ove zemlje.“

Podržavamo operacije oružanih snaga u primjeni jednačine „opsada protiv opsade i eskalacija protiv eskalacije“. Pozdravljamo saudijsku pomorsku blokadu do kraja opresivne opsade Jemena i naglašavamo našu spremnost da platimo bilo koju cijenu u ovoj pravednoj bitci.

Pozdravljamo vojne operacije protiv brodova koji krše embargo neprijateljske Saudijske Arabije na plovidbu. Osuđujemo agresiju SAD-a i Saudijske Arabije protiv iračke nacije, njenih sigurnosnih institucija i institucija, kao i njenih voljenih boraca.

Pozivamo sve nacije regije da poduzmu mjere kako bi se suprotstavile opasnim planovima cionističkog režima protiv svetih vrijednosti ovih nacija. Na godišnjicu mučeništva Ismaila Hanije, naglašavamo naš čvrst stav o palestinskom pitanju, podršku Gazi i svim poljima osovine otpora.

Pridržavamo se jednačine jedinstva polja islama i džihada i odbacujemo princip ciljanja i izolacije svakog fronta. Bilo koja cijena koju platimo nije ništa u poređenju s onim što neprijatelj želi mijenjajući Bliski istok i stvarajući svoj kriminalni projekat pod nazivom "Veliki Izrael".