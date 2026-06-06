Prijedlog republikanskog predstavnika za okončanje regionalnog rata

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Thomas Massey, prošle sedmice je na društvenoj mreži X napisao: "Samo prekinite stranu pomoć Izraelu na mjesec dana. Prestat će bombardirati svoje susjede, odmah će se uspostaviti mir, Hormuški moreuz će se vratiti, a cijena benzina će pasti za 2 dolara po galonu."

SAD godišnje izdvajaju oko 4 milijarde dolara vojne pomoći Izraelu. Od Oluje Al-Aksa, Washington je odobrio više od 14 milijardi dolara paketa hitne podrške. Izrael je najveći kumulativni primalac američke pomoći od Drugog svjetskog rata.

Kongresmen je dodao da bi smanjenje pomoći, suprotno željama moćnog izraelskog lobija, direktno koristilo američkoj ekonomiji i smanjilo globalnu inflaciju energije. Naglašavajući da "Izrael ostaje najveći primalac američkih poreza", pozvao je na promjenu politike i prekid ratobornog djelovanja u regiji.