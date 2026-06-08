Amerika ponovo nije uspjela presresti iranske rakete

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA, Ebrahim Rezaei je u ponedjeljak navečer izjavio da je raketna operacija oružanih snaga naše zemlje protiv Izraela bila uspješna.

U intervjuu za Al Jazeeru, Rezaei je rekao: "Ne marimo za Netanyahuove izjave. U svakom slučaju, prekid vatre mora se provesti na svim frontovima, uključujući i libanski front."

Upozoravajući da će, ako se izraelski napadi na Bejrut ponove, Izrael biti strože kažnjen, nastavio je: "Sistem sigurnosti u regiji se promijenio i formirane su nove mjere nakon rata protiv naše zemlje."

Oružane snage naše zemlje nastavile su sinoć raketne napade na okupiranu Palestinu, naglašavajući da su ovi napadi odgovor na izraelsku agresiju protiv Libana.

Komandant baze Khatam al-Anbiya (PBUH) upozorio je u tom smislu da cionistička vojska mora zaustaviti napade na južni Libanon i predgrađa, te da će, ako proširi napade na tu regiju ili odgovori na iranske akcije, suočiti se s još težim i žalosnijim udarcima i destruktivnim napadima na režim i njegove pristalice.

Rekao je: "Ranije smo upozoravali da ćemo, ako se kriminal u predgrađima Bejruta proširi, napasti ciljeve na okupiranim teritorijama."

Rezaei je nastavio naglašavajući da zemlje regije moraju osigurati sigurnost regije i da Sjedinjene Američke Države ili Izrael ne bi trebali imati nikakvu ulogu u tome, te je primijetio: "Nećemo dozvoliti da se sigurnosna i geopolitička situacija u regiji vrati na predratno stanje."

Suprotno američkoj tvrdnji da nisu bili uključeni u jučerašnje izraelske napade na Iran, Rezaei je rekao: "Naše informacije pokazuju da su im Amerikanci pomogli u izraelskim napadima na Iran i pokušali presresti naše rakete, ali nisu uspjeli."

Također je pojasnio u vezi s pregovorima: "Ne žurimo s pregovorima i nijednom nismo podigli zahtjev za pregovore sa Sjedinjenim Državama, ali oni su ti koji traže pregovore."