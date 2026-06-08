Hezbollah: Nije bilo direktnog kontakta između nas i Trumpa/Tvrdnja američkog predsjednika je potpuna laž

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), visoki član libanskog Hezbollaha kategorički je negirao tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa o direktnom kontaktu s pokretom u intervjuu za Agence France-Presse.

Mahmoud Qamati, zamjenik šefa političkog vijeća Hezbollaha, naglasio je da nije bilo direktnog kontakta između američkog predsjednika i zvaničnika Hezbollaha.

Vrijedi spomenuti da je Donald Trump u razgovoru s novinarima 3. juna tvrdio: „Prvi put smo razgovarali s Hezbollahom.“

Dva dana ranije, dok je Izrael prijetio napadom na južna predgrađa Bejruta, Trump je na platformi „Truth Social“ napisao da je razgovarao s predstavnicima rukovodstva Hezbollaha koji su pristali na prekid vatre protiv Izraela i njegovih vojnika.

Qamati je dodao da je američki predsjednik vjerovatno mislio da je „Nabieh Berri“ (predsjedavajući libanskog parlamenta) u kontaktu s američkim ambasadorom i prenosi poruke.

Vrijedi spomenuti da Nabieh Berri igra ulogu posrednika između američke vlade i Hezbollaha. Hezbollah je od strane Washingtona klasificiran kao teroristička organizacija i nalazi se pod sankcijama.

Qamati je ovu tvrdnju dalje protumačio na sljedeći način: Ova tvrdnja pokazuje koliko je američka vlada spremna ignorirati suverenitet Libana ako postoji bilo kakav znak veze s moćnim i utjecajnim snagama u Libanu.

Hezbollahovo protivljenje direktnim pregovorima između libanonske vlade i Izraela

Vrijedi spomenuti da se Hezbollah protivi direktnim pregovorima između libanonske vlade i Izraela (koji se vode u Washingtonu od aprila). Ovi pregovori, koji se vode između dvije zemlje koje nemaju diplomatske odnose, nisu uspjeli okončati sukobe između Hezbollaha i Izraela.

U ponedjeljak se američki ambasador u Libanu Michel Issa sastao s libanonskim predsjednikom, premijerom i predsjednikom parlamenta. Ured libanonskog premijera objavio je u saopštenju da je libanski premijer Nawaf Salam rekao američkom ambasadoru: "Niko osim libanonske vlade ne pregovara u ime Libana."

Ovi događaji dolaze u trenutku kada izraelski napadi na gradove južnog Libana nastavljaju uprkos krhkom prekidu vatre (uspostavljenom 17. aprila i produženom od strane Washingtona do početka jula).

Prema službenoj statistici, od 2. marta (početka rata protiv Irana), Izrael je izvršio široko rasprostranjenu agresiju protiv Libana, koja je do prošlog petka rezultirala smrću 3.556 ljudi i ranjavanjem 10.870 ljudi. Više od milion ljudi je također raseljeno.