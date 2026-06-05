Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), strukturno i kriminalno uništavanje Gaze od strane cionističkog režima sada se u potpunosti ponavlja u južnom Libanu; problem koji je čak postao razlog za zabrinutost i za zvaničnike u Washingtonu. Sve veće barbarstvo cionista pokazuje da su obećanja Netanyahuove vlade nakon zvaničnog završetka sukoba s Hezbollahom u novembru 2024. bila potpuno lažna.

Agresija cionističkog režima protiv Irana, koja je započela 28. februara uz puno i kriminalno saučesništvo Sjedinjenih Američkih Država, poklopila se s invazijom na južni Libanon i od tada nastavlja okupirati južne regije. Navodno se radi o stvaranju tampon zone protiv napada Hezbolaha. Optimistična pretpostavka cionista bila je da će Iran biti eliminiran kao prijetnja i da će se, kao rezultat toga, najvažniji pristalica i podržavalac Hezbolaha povući. U to vrijeme, grupa cionističkih komentatora i vođa hvalila je tehnička i vojna dostignuća zemlje, zaboravljajući da je Hezbollah podjednako ideja koliko i živi pokret, a za cionističkog neprijatelja to bi bio dubok bunar, neizvjesna i beskrajna slijepa ulica. Cionisti nikada nisu znali da se protiv uvjerenja može boriti samo superiornim uvjerenjima, a Hezbollah tvrdoglavo pruža otpor tenkovima, raketama i borbenim avionima.

Od marta, Izrael uništava infrastrukturu, raseljava stanovništvo i potpuno uništava sela u južnom Libanu, s lažnom pretpostavkom da će ove mjere osigurati sigurnost cionističkih naselja na sjeveru okupiranih teritorija i blizu libanonske granice. U aprilu, u dugoj sjeni iranskog rata, uspostavljeno je još jedno primirje između Izraela i Libana, koje je produženo za 45 dana do sredine maja. Ova farsa dogodila se dok su izraelske vojske još uvijek bile u toku, a od 1. juna više od milion Libanaca je raseljeno, a više od 3.300 je poginulo kao mučenici. Tokom tog vremena, ubijena su 24 vojnika i 4 cionistička civila.

Uz tvrdoglavi diplomatski otpor Irana, pojačan kontinuiranom blokadom Hormuškog moreuza, i Hezbollah koji pokazuje znakove obnovljenog otpora, plan cionističkog neprijatelja je osujećen. Želja Hezbolaha da nastavi otpor manifestovala se u smrtonosnim napadima na izraelsku vojsku dronovima otpornim na ometanje. Ovi optički samoubilački dronovi s direktnim vidom, povezani s operaterom vrlo dugom, tankom žicom, imaju domet, vidljivost i manevarski kapacitet do nekoliko kilometara. Cionistički vojnici, koji su dugo imali oklop neprobojan za napade Hezbolaha, sada su lak plijen.

Orna Mizrahi, bivši izraelski službenik nacionalne sigurnosti koji vodi program za Libanon u Institutu za studije nacionalne sigurnosti u Tel Avivu, priznaje da su „dronovi izazvali zbunjenost jer su bili neočekivani. Izraelska vojska nije mislila da su toliko opasni. U Izraelu su ih smatrali igračkama.“ Izraelska vojska, koju citira The Times of Israel, pokazuje da režimska vojska više nema pojednostavljen pogled na ove dronove. Oni predstavljaju „dinamičnu i promjenjivu prijetnju, s jeftinim i lako dostupnim alatima koji se brzo mijenjaju.“

BBC izvještava o uznemirujućem izvještaju Samija Zanettija, šefa gradskog vijeća Shomre na sjeveru Izraela: „Problem je u tome što ih ne osjećate kako dolaze. Sjedite tamo i odjednom stignu. A ako pobjegnete, oni dolaze za vama.“

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, priznajući opasnosti ovih jeftinih i efikasnih paketa smrti, obećao je da "specijalni tim" radi na "rješavanju ovog problema".

Uprkos rastućim žrtvama među cionističkim snagama, izraelska propaganda o pobjedama režima i dalje je jaka, pokušavajući opravdati cionističku politiku invazije na Liban. Izraelsku okupaciju tampon zone i brda Ali Taher 31. maja, Istraživački i obrazovni centar Alma u Izraelu proslavio je kao dostignuće od operativnog značaja, jer je to strateško područje u južnom Libanu i od velikog značaja za sve uključene strane. "Gubitak kontrole nad tampon zonom" također je smatran "direktnim operativnim porazom Hezbolaha".

Kopnene operacije, koje cionisti lažno opisuju kao znak odlučnosti, ne mogu sakriti rastuću frustraciju u Netanyahuovoj vladi. Toliko da je bio prisiljen zaprijetiti napadom na libanonsku prijestolnicu 1. juna. 2. juna, izraelski ministar odbrane Israel Katz rekao je učesnicima Konferencije o izvozu odbrane da je bombardiranje određenih naselja u Bejrutu koja tvrde da su povezana s Hezbolahom na dnevnom redu.

Rekao je: „Dokaz ove politike zaštite naselja u blizini granice je jednostavan i postat će jasan u narednim danima: ako granatiranje naselja prestane ili ako se nastavi i napadnemo predgrađa Bejruta, ova jednačina će postati stvarnost.“

Trenutno je na snazi ​​još jedno lažno i djetinjasto primirje, koje je postignuto tek nakon telefonskog poziva ispunjenog vikanjem i psovkama između američkog predsjednika Donalda Trumpa i Netanyahua 1. juna.

Prema riječima američkog zvaničnika kojeg je citirao Axios, Trump je viknuo: „Lud si! O, dovraga. Da nije bilo mene, sada bi bio u zatvoru. Spašavam te. Sada te svi mrze. Svi mrze Izrael zbog ovih problema.

Ovo se dešava u vrijeme kada je i sam Trump uhvaćen u Iranu, jer je Teheran zaustaviti izraelsku agresiju protiv Libana učinio preduslovom za pregovore.