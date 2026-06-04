Nova poruka lidera Islamske revolucije: Neprijatelj na meti ima jedinstvo našeg naroda i proračune zvaničnika

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Hvala Allahu, koji je usavršio Svoju vjeru i upotpunio Svoju milost kroz predvodništvo Zapovjednika vjernika, Alije ibn Ebi Taliba, a.s.

Čestitam praznik Gadira svim muslimanima i ljubiteljima oca islamskog ummeta, Zapovjednika pravovjernih, Alije, a.s, u Iranu i širom svijeta i šaljem svoje pozdrave i mir na čistu dušu rahmetli Imama Homeinija. Ove godine obilježava se 37. godišnjica smrti velikog Homeinija i obilježava se prvi 4. juni kako je brižni otac ummeta, vjerni učenik i prijatelj Imama, veliki vođa šehid Islamske revolucije, ajetullah sejid Ali Hamenei, neka mu se Bog smiluje, postao gost Božanske gozbe, a odjek njegovog snažnog glasa i mudrih i prodornih riječi ne može se čuti u čistom haremu Imama Homeinija. Međutim, desetogodišnja zbirka izjava i spisa osnivača Islamske Republike i 36 godina zabilježenih mudrosti velikog vođe šehida vrijedno je i nezamjenjivo blago za sve nas i svjetionik na putu ka budućnosti.

Prije svega, danas je praznik Gadira, veliki Allahov praznik; dan saveza i zavjeta u kojem je Bog odredio zadatak upravljanja islamskim društvom i sistemom i usavršio vjeru i upotpunio blagodati stalnim starateljstvom i predvodništvom nepogrješivih imama, neka ih Bog sve blagoslovi.

Gadir je podsjetnik na nekoga ko je bivao radi Boga i na Božijem putu svakog trenutka svog plemenitog života, od početka svog rođenja u Ka’bi pa sve do postizanja časti šehadeta. Shodno tome, on se, nakon časnog Božijeg Poslanika, neka Bog blagoslovi njega i njegovu porodicu, smatra vrhunskim primjerom i sveobuhvatnim uzorom u svim periodima života i za sve muslimane i vjernike, te je prikladno i neophodno da ga slijede, od male djece do starijih ljudi i od običnih ljudi u društvu do elite i vođa; baš kao što je časni život dvojice vođa Revolucije bio zasnovan na tom temelju.

Drugo, danas je godišnjica smrti Imama ummeta, neka mu se Bog smiluje, i vrijedna prilika da razmislimo i razgovaramo o ovoj poznatoj, ali malo poznatoj ličnosti; fascinantnoj ličnosti čije duboko razumijevanje i prepoznavanje njegovog puta i sjajnog cilja predstavlja svjetiljku upute za budućnost islamskog Irana. Ipak, mnogi mladi članovi iranske nacije nisu imali priliku da ga direktno spoznaju, pa čak i mnogi koji su živjeli u njegovom dobu nisu shvatili dubinu Imamove ličnosti i stavova.

Uzvišeni Allah je rekao: „Reci: 'Samo vas na jedno molim: da ustajete radi Allaha, dvojica po dvojica ili svaki posebno.'“ U ovom časnom ajetu, Uzvišeni Allah se obraća Velikom Poslaniku, neka ga Bog blagoslovi i mir mu podari, rekavši: „Reci ummetu: 'Samo vas na jedno molim: da ustajete radi Allaha, dvojica po dvojica ili svaki sam.' Ovo pismo je prva poruka i jedan od najstarijih dokumenata u kojem je izuzetna ličnost dobrog roba i veliki duh našeg doba i vremena, veliki vođa Revolucije i osnivač Islamske Republike, pozvao iranski narod da se digne za Boga. Da, ustanak radi Boga je temelj Imamove škole, a među najvažnijim djelima i blagoslovima njegovog postojanja je njegovo vođstvo, obrazovanje i ogroman uticaj na društvo zasnovan na tom temelju. Ovaj Božanski pokret je izvor blagoslova i pažnje Gospodara i provođenja zakona Uzvišenog Boga u vođenju društva putem Istine, koji glasi: „A one koji se trude radi nas, Mi ćemo uputiti na Naše puteve." I nije li istina da su se najvažniji pokreti koji su obuhvatili i podigli iransku naciju na noge dogodili tokom ere velikog Homeinija i velikog Hameneija, šehida, i uz njihovo direktno ili indirektno vođstvo? Koja je velika sila mogla probuditi naciju, uspavanu i začaranu arogancijom i kolonijalizmom, 5. juna 1963. godine, u situaciji u kojoj su prevladavale opstrukcija, gušenje i potpuna zavisnost od Zapada? Koja je gravitacijska sila mogla privući milione ljudi na ulice u februaru 1978. godine, da dočekaju Imama nacije, a 4. juna 1989. da ga isprate? I u posljednjem nevjerovatnom primjeru, kakva je to snažna sila i čelična volja poslala iransku naciju na bojno polje u zoru 1. marta 2026. godine, tako da su s uzvišenom motivacijom, nakon više od tri mjeseca, još uvijek prisutni na bojnom polju, željni da osvete krv svog vođe šehida i drugih šehida koji su zaspali u krvi, i da zaštite svetost Islamske Republike i svoje voljene domovine i ojačaju redove desetina miliona onih koji su spremni žrtvovat svoje živote da bi ostvarili ideale šehida i uspostavili istinu i ustanak radi Allaha?

Da, veliki Homeini i veliki Hamenei bili su šehidi koji su otkrili i oživjeli taj talenat i spremnost u dragoj naciji Irana i uvijek su joj iskazivali posebno poštovanje. Veliki Imam, koji se nesumnjivo brinuo o onome što bi napisao svojom uzornom pobožnošću, iznio je veliku tvrdnju u svojoj oporuci, napisavši: „Smjelo tvrdim da su iranska nacija i njeni milioni ljudi u sadašnjoj eri bolji od naroda Hidžaza u doba Allahovog Poslanika, mir neka je na njega i njegovu porodicu, te Kufe i Iraka u doba Zapovjednika pravovjernih i Husejna ibn Alija, mir neka je na njih.“ Danas je cijela draga nacija ponosna što je svojom novom misijom uz front otpora postala izvor ponosa u očima osviještenih i slobodnih nacija svijeta i još jednom pokazala istinitost ovog odlomka iz testamenta Imama Homeinija. Riječima šehidskog vođe, rahmetli Vrhovnog vođe, moćna ruka koja je bila u stanju uzburkati prostrani okean iranske nacije bila je čelična ličnost, samouvjereno srce i jezik sličan Zulfikaru velikog Imama, velikog Homeinija, koji je bio u stanju dovesti milione ljudi na bojno polje, zadržati ih na bojnom polju i naučiti ih smjeru kretanja. I naravno, još jedan primjer ove vrste uticaja je onaj samog dragog Hameneija, koji je slijedio put svog pravednog prethodnika i vodio Revoluciju i islamsku državu skoro četiri decenije, vjerujući u mlade i produbljujući i poboljšavajući nivo uvida i stava ljudi, dovodeći društvo do takvog nivoa spremnosti da je nakon velikog događaja njegovog šehida formiran novi ustanak iranske nacije.

Da, škola dragog Hameneija je ista škola velikog Homeinija u nastavku čistog islama Muhammedovog, mir neka je na njega i njegovu porodicu, čiji je temelj ustanak radi Allaha, a učenici te škole su spremni da utvrde istinu, eliminišu laž i teže k tom svijetlom putu. Imam, neka mu se Bog smiluje, je tvorac velike i historijske transformacije u Iranu, islamskom ummetu i svijetu, koju je vrhovni vođa šehid produbio, proširio i nastavio, a za njen potpuni razvoj i realizaciju gradio ustroj i društvo. U tom smislu, pored toga što je održao školu Imama Homeinija živom svojim riječima, perom i djelima i na svojim raznim sastancima, on je 4. juni pretvorio u priliku za godišnji zavjet nacije s Imamom Homeinijem i pojašnjavao i tumačio skup principa, politike i stavova Imamove škole. Među tim učenjima koje se znalo ponavljati bilo je da je iranska nacija vjernička, inteligentna i hrabra nacija; i da su ljudi izvorni vlasnici zemlje i izvor njene moći; i da taj narod može postići bilo koju ispravnu transformaciju za koju se trudi i učiniti slogan „Mi možemo“ stvarnošću u raznim oblastima. Između ostalih učenja je i neophodnost podrške potlačenima kao islamska, ljudska i iranska dužnost. I to da hegemonistički sistem, predvođen Amerikom, ima problem s ovom nacijom i njenim istaknutim identitetom i nepokoravanjem.

Da, hegemonistički sistem, koji je prije skoro osamdeset godina izgradio garnizon zvani Izrael, ne prihvata postojanje snažnog, nezavisnog Irana s mnogim prednostima i to na istočnoj granici apsurdne i lažne geografije Velikog Izraela, odnosno istočno od Eufrata, i ne oklijeva da preduzme bilo kakve mjere kako bi spriječio njegov napredak. Ovom prilikom, želio bih reći dragoj naciji da je zli neprijatelj, sada kada je pretrpio poraz pred vašim hrabrim sinovima u oružanim snagama i, posebno zbog suočavanja s odlučujućim udarcem, bilo u vojnoj borbi ili na terenu i ulici, doživljava značajno i duboko poniženje koje je uzrokovalo opipljivo odstupanje drugih zemalja od njega, usmjerio svoju lukavost u kombinovanom ratu na dvije tačke: jedna je otpornost naroda; druga je stvaranje pogrešnih proračuna kod državnih zvaničnika. Njegovo glavno oruđe u oba ova slučaja je sijanje sjemena sumnje, očaja, straha, podozrivosti i neslaganja. Stoga, da bi se suprotstavili ovim zlobnicima, svi moraju neutralizirati njegov zlokobni plan tako što će čvrsto i jasnovidno stajati, održavati jedinstvo, koheziju, međusobno povjerenje i ne slagati se s neprijateljem. U tom svojstvu, uloga zvaničnika u podršci ovim pitanjima je vrlo važna. Svaka akcija koja izaziva pesimizam i frustraciju među narodom smatra se oblikom pomoći neprijatelju ove zemlje i njenog naroda. Sada se pruža nova prilika da se predstavi i ostvari škola velikog Homeinija i dragog šehida Hameneija kao potlačenih, ali moćnih i naravno pobjedničkih vođa Islamske revolucije, širom svijeta. Ova važna uloga je odgovornost cijele nacije, posebno mladih, elite, intelektualaca i umjetnika, kako bi na osnovu ove škole mogli izgraditi svijetlu budućnost za dragi Iran, s povjerenjem u Božija obećanja, u sjeni pažnje našeg Imama, neka Bog ubrza njegov dolazak, i na putu čistog islama, odnosno svjetlosne linije u trajanju od dvjesto pedeset godina života bezgriješnih predvodnika.

Molim Svemogućeg Boga da vodi ovaj narod do konačne pobjede i slavnih vrhunaca napretka i veličine, da spoji nebeski duh Imama Revolucije i čiste duše šehida Islamske revolucije, posebno šehida Druge i Treće svete odbrane, sa njihovim predvodnikom, Zapovjednikom Vjernih, mir i blagoslov Božiji na njega, i da učini srce našeg Imama Vremena zadovoljnim narodom Irana, i da uključi ovaj dragi narod i one koji mu služe u njegove posebne dove i zagovore.

Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Sejid Modžtaba Huseini Hamenei

4. juni, 2026.