Od Sajgona do Teherana; Sličnosti između iranskog i vijetnamskog rata iz perspektive američkog analitičara

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), rat SAD-a i cionističkog režima protiv Irana sve je više sličan katastrofalnom iskustvu Amerike u Vijetnamu. To navodi američki politički analitičar Gideon Rose, koji smatra da sličnost između dvije krize nije u geografiji ili ideologiji, već u strateškoj strukturi ratova i načinu na koji se američki lideri ponašaju pod pritiskom.

Prema Al Jazeeri, Gideon Rose je u bilješci u časopisu Foreign Affairs napisao da je za samo dva mjeseca administracija Donalda Trumpa prošla kroz istih pet faza kroz koje je prošla administracija Lyndona Johnsona u Vijetnamskom ratu. Faze uključuju intervenciju, eskalaciju sukoba, postizanje vojnog zastoja i konačno prelazak na pregovore.

Prema ovom američkom analitičaru, Washington je sada ušao u fazu sličnu eri predsjedništva Richarda Nixona. Fazu u kojoj Sjedinjene Države traže način da časno izađu iz skupog rata koji nije uspio postići svoje glavne političke ciljeve.



Ponavljanje vijetnamskog obrasca

Autor, osvrćući se na iskustvo Johnsonove administracije 1960-ih, objašnjava da su Sjedinjene Države u to vrijeme proširile opseg svoje intervencije iz straha od pada Južnog Vijetnama i njegovog glavnog grada, Saigona, pod komunističkim snagama Sjevernog Vijetnama.

Uprkos ozbiljnim sumnjama u mogućnost pobjede, Washington je vjerovao da bi povećani vojni pritisak mogao prisiliti Sjeverni Vijetnam na povlačenje.

Iz tog razloga, Sjedinjene Države su prvo povećale svoju vojnu pomoć i savjetnike, zatim su pribjegle opsežnom bombardiranju i konačno poslale ogromne kopnene snage u regiju. Ali Sjeverni Vijetnam, uprkos ogromnoj vojnoj nadmoći Sjedinjenih Država, odbio je odustati od svojih ciljeva.

Do 1968. godine, Vijetnamski rat postao je velika kriza za Sjedinjene Države. Kriza koja je ne samo uzrokovala velike ekonomske troškove za Sjedinjene Države, već je donijela i široko rasprostranjene domaće proteste i sve veće ljudske gubitke u zemlji. Ovi uslovi su prisilili Johnsonovu administraciju da potraži izlaz i povjeri upravljanje krizom Richardu Nixonu.

Iran; nova verzija Vijetnama?

Rose vjeruje da trenutni rat protiv Irana ide uglavnom istim putem.

Prema njegovim riječima, nakon napada SAD-a i Izraela na iranski nuklearni program 2025. godine, Washington je bio zabrinut da će Teheran obnoviti svoju vojnu moć i nuklearni program.

U tom kontekstu, Trump je pristao na izraelski plan da izvede odlučujući udarac s ciljem potpunog svrgavanja iranske vlade.

U februaru 2026. godine, SAD i izraelski režim su pokrenuli zajednički napad koji je rezultirao ubistvom niza visokih iranskih zvaničnika i komandanata, uključujući velikog ajatollaha Seyyeda Alija Hameneija.

Međutim, autor naglašava da ova strategija nije uspjela postići svoj glavni cilj. Jer je iranska struktura upravljanja koju je predvodio ajatollah Seyyed Mojtaba Hamenei nastavila djelovati, a Teheran je pogoršao globalnu energetsku krizu ometanjem pomorskog saobraćaja u Perzijskom zaljevu i ograničavanjem prolaza kroz Hormuški moreuz.



Teorija ludaka i pritisak na Iran

Rose kaže da se Trump zatim udaljio od Johnsonovog modela eskalacije i okrenuo se politici pritiska i zastrašivanja koja je bila poznata kao Teorija ludaka tokom Nixonove ere.

Tokom Vijetnamskog rata, Nixon i njegov državni sekretar, Henry Kissinger, pokušali su zastrašiti Sjeverni Vijetnam vojnim prijetnjama i povećanim pritiskom da ga natjeraju da se preda. Ali ova politika nije uspjela jer su sjevernovijetnamski lideri vjerovali da mogu politički i psihološki iscrpiti Sjedinjene Države.

Prema Roseu, Iran danas slijedi isti pristup. Ni američke prijetnje ni indirektni pregovori posredovani Pakistanom nisu uspjeli prisiliti Teheran na odlučne ustupke.

On kaže da je Iran računao na produženje rata i postepeno slabljenje volje Washingtona.

Kraj rata; sporazum poput Pariškog?

Američki analitičar predviđa da će se rat na kraju završiti sporazumom sličnim Pariškom sporazumu iz 1973. godine, kojim je okončana direktna američka intervencija u Vijetnamu.

Takav sporazum, kaže on, vjerovatno bi okončao borbe i ponovo otvorio pomorske trgovačke rute, ali bi ostavio glavna pitanja poput budućnosti iranskog nuklearnog programa i sudbine njegovog političkog sistema za budućnost.

Rose zaključuje da je iskustvo s Iranom još jednom otkrilo ponavljajući obrazac u američkoj vanjskoj politici: ideju da vojna superiornost može lako stvoriti velike političke promjene, dok se ovi ratovi često pretvaraju u duge, iscrpljujuće sukobe koji na kraju završavaju pregovorima i povlačenjem, bez postizanja početnih ciljeva rata.