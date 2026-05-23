Zanimljiva akcija u Šiitskom centru Amerike nakon incidenta u San Diegu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), velečasna Rebecca Sarah Halvorson iz Ujedinjene crkve Irvinea (Irvine, Kalifornija) prisustvovala je šiitskom džuma-namazu u Islamskom obrazovnom centru okruga Orange. Ova akcija solidarnosti, koja se dogodila nakon nedavnog terorističkog napada na Islamski centar San Diega, bila je jasna poruka jedinstva i međusobne podrške muslimanskoj zajednici.

Pastorica Halvorson pokazala je svoju podršku simboličnim uručivanjem buketa cvijeća ženama koje su se molile na službi.

Prošlog ponedjeljka, pet osoba, uključujući dva osumnjičena tinejdžerska napadača, ubijeno je u smrtonosnom napadu u Islamskom centru San Diega (najvećoj džamiji u gradu) u Kaliforniji.