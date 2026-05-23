Reuters: Trump uhvaćen u strateškom živom blatu rata s Iranom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Reuters je u izvještaju analizirao agresivne napade Sjedinjenih Država i Izraela na Iran i napisao: Situacija koja sada suočava Washington s ovim ključnim pitanjem je: da li Trump gubi ovu bitku?

Izvještaj naglašava da uprkos teškim američkim vojnim napadima, ne samo da se iranska suverena struktura nije urušila, već je zemlja i dalje zadržala svoj "adut" - kontrolu nad Hormuškim moreuzom; Strateški koridor kroz koji prolazi oko petina svjetskih zaliha nafte ostaje u kandžama Teherana.

Analitičari su za Reuters rekli da se američki predsjednik sada nalazi u strateškoj pat poziciji; s jedne strane, ne može pronaći izlaz koji će sačuvati njegov "prestiž" na kraju rata, a s druge strane, ima ograničen prostor za manevriranje kako bi proširio vojne operacije.

Ono što je počelo kao "kratki rat" sada je postalo veliki politički izazov koji bi mogao oslabiti globalni ugled SAD-a više od bilo koje druge krize u posljednjim decenijama, kažu posmatrači, i ozbiljno narušiti Trumpovu reputaciju kao lidera koji se ponosi "brzim pobjedama".