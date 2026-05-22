Kineska i pakistanska inicijativa za okončanje rata protiv Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Taher Andarabi, glasnogovornik pakistanskog Ministarstva vanjskih poslova, objavio je da Kina podržava pakistanske posredničke napore za okončanje rata sa Sjedinjenim Državama i cionističkim režimom protiv Irana. U saradnji s Islamabadom i Pekingom predstavljena je zajednička inicijativa od pet tačaka za unapređenje procesa rješavanja.

Prema Al Jazeeri, Andarabi je na konferenciji za novinare u petak objasnio da će pakistanski premijer Shehbaz Sharif u subotu započeti svoju službenu posjetu Kini kako bi razgovarao o najnovijim dešavanjima u vezi sa zajedničkom inicijativom usmjerenom na okončanje rata protiv Irana.

Abdul Rehman Matar, šef pakistanskog ureda Al Jazeere, izvijestio je da je glasnogovornik pakistanskog Ministarstva vanjskih poslova na konferenciji za novinare u Islamabadu govorio o zajedničkoj inicijativi koju su Pakistan i Kina pokrenuli prije više od mjesec dana. Inicijativa, koja se zasniva na pet tačaka, ima za cilj okončanje rata protiv Irana političkim i diplomatskim sredstvima.

Objasnio je da je pakistanski zvaničnik izbjegavao procjenu napretka pregovora između Sjedinjenih Država i Irana, suzdržavajući se od opisivanja procesa kao sporog ili brzog, te je naglasio da Pakistan, kao posrednik, ne ulazi u detalje mirovnih napora i ne otkriva informacije o tekućim pregovorima.

Nećemo se upuštati u sukob s Iranom

Al Jazeera je dodala da je glasnogovornik pakistanskog Ministarstva vanjskih poslova negirao bilo kakvo saznanje o zahtjevu SAD-a za objekte za korištenje pakistanske zemlje ili zračnog prostora. Opisao je stav kao odraz želje Islamabada da izbjegne bilo kakav vojni sukob s Iranom i njegove posvećenosti ulozi posrednika između sukobljenih strana.

Napomenuo je da Pakistan nastavlja svoje intenzivne diplomatske napore u tom pogledu, te da je pakistanski premijer ove sedmice imao dva telefonska poziva s katarskim emirom, dok je pakistanski ministar vanjskih poslova razgovarao i sa svojim katarskim kolegom i državnim ministrom vanjskih poslova Katara, pored kontakta s brojnim međunarodnim zvaničnicima uključenim u političke napore.

Prema izjavama, Islamabad je naglasio da su mirovni napori u toku i da će nastaviti saradnju s regionalnim i međunarodnim partnerima kako bi se održao diplomatski put i spriječila eskalacija napetosti u regiji.

Zabrinutost Pakistana

Reuters, pozivajući se na pakistanski izvor, izvijestio je da postoji sve veća zabrinutost zbog rastuće nestrpljivosti američkog predsjednika Donalda Trumpa dok Islamabad nastoji ubrzati razmjenu poruka između Teherana i Washingtona.

U vezi s mogućom posjetom načelnika vojske zemlje Teheranu, glasnogovornik pakistanskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da ministarstvo nema informacije o bilo kakvoj planiranoj posjeti i da će svaki razvoj događaja biti objavljen u dogledno vrijeme.

Pakistanski izvor je ranije otkrio da bilo kakva moguća posjeta načelnika vojske Iranu još nije finalizirana i da zavisi od ishoda posjete pakistanskog ministra unutrašnjih poslova Teheranu.

Izvor je rekao da su iranski zvaničnici zatražili više vremena za pregled američkih uslova u vezi s pregovaračkim procesom, dok su političke i diplomatske konsultacije između zaraćenih strana nastavljene.

Iran je 10. maja pakistanskom posredniku dostavio svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ali je Trump tada ponudu opisao kao "potpuno neprihvatljivu".