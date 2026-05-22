Više od milion muslimana učestvuje u hadžu usred rata na Bliskom istoku

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ove godine više od milion muslimana otišlo je u Meku da obave hadž, usred regionalnih napetosti i straha od obnovljenog rata između Sjedinjenih Država i cionističkog režima protiv Irana.

Prema izvještaju novinske agencije AFP, ovogodišnji hadž, koji privlači hodočasnike iz cijelog islamskog svijeta, uključujući Iran, održava se nakon talasa napada Teherana na američke vojne baze i interese u Saudijskoj Arabiji i zemljama arapskog Zaljeva kao odmazdu za američke i cionističke zračne napade na Iran.

Saudijski zvaničnici žele da rat ostane odvojen od hadža, najvećeg godišnjeg vjerskog okupljanja na svijetu. Fatima, 36-godišnja njemačka domaćica koja je obavljala hadž sa svojom porodicom, rekla je da nije ni trenutka oklijevala da dođe u Meku uprkos neizvjesnosti u regiji. "Znamo da smo na najsigurnijem mjestu na svijetu", rekla je za AFP dok je napuštala džamiju.

Saudijski zvaničnici izvijestili su da je ove sedmice u kraljevstvo stiglo više od 1,2 miliona hodočasnika na hadž, koji počinje u ponedjeljak i traje nekoliko dana. To se može uporediti sa 1,6 miliona koji će, prema zvaničnim saudijskim podacima, obaviti hadž 2025. godine.

Podizanje zastave i slogana je zabranjeno

Hadž je dugo bio izvor napetosti i sukoba između Rijada i Teherana, te je svjedočio čestim incidentima nasilja i nemira.

U tom smislu, saudijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je saopštenje u kojem upozorava na podizanje političkih i sektaških zastava i uzvikivanje slogana bilo koje vrste u Meki, Medini i svetim mjestima.

Stručnjaci su naglasili da će saudijske vlasti učiniti sve što mogu kako bi spriječile bilo kakve poremećaje koji bi mogli poremetiti ovogodišnji hadž.

"Saudijska Arabija i Iran su uprkos ratu držali političke kanale otvorenima. Saudijci su posebno zainteresirani da hadž drže podalje od bilo kakve kontroverze, barem političke."

Hadž; cjeloživotni san

Iranski hodočasnici pristižu u Saudijsku Arabiju od kraja aprila, a procjenjuje se da ih ima desetine hiljada. Širom svetog grada Meke, iranske zastave mogu se vidjeti na bijelim ihram ogrtačima, odjeći hodočasnika i autobusima. Usred geopolitičkih tenzija i neizvjesnosti oko obnovljenog rata, hodočasnici obavljaju obrede hadža, mnogi na otvorenom, pod žarkim suncem i zagušljivom vrućinom, a očekuje se da će temperature do kraja maja premašiti 40 stepeni Celzijusa.

Nakon što je više od 1.300 ljudi umrlo 2014. godine kada su temperature porasle iznad 50 stepeni Celzijusa, saudijske vlasti su implementirale niz mjera za ublažavanje posljedica vrućine, uključujući stvaranje više zasjenjenih područja, sisteme za zamagljivanje i hiljade dodatnog medicinskog osoblja. Saudijsko Ministarstvo zdravstva saopštilo je da je rasporedilo više od 50.000 medicinskog osoblja i 3.000 kola hitne pomoći kako bi pomogli hodočasnicima.