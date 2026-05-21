Cionistički napadi oštetili više od 56.000 hektara libanskog poljoprivrednog zemljišta

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), libanski ministar poljoprivrede objavio je da je nakon napada cionističkog režima na Libanon oštećeno više od 56.000 hektara libanskog poljoprivrednog zemljišta, a šteta u libanskom poljoprivrednom proizvodnom sektoru premašila je 530 miliona dolara.

Prema libanskim novinama Al-Akhbar, ministar poljoprivrede te zemlje, Nizar Hani, govorio je o opsežnim posljedicama rata na poljoprivredni sektor i sigurnost hrane u Libanu na specijaliziranom sastanku na temu "Posljedice rata na poljoprivrednu, prehrambenu i ekološku sigurnost i izazovi obnove u Libanu" koji je održao Arapski centar za istraživanje i studije politika u Bejrutu.

Objasnio je da je, prema statistikama iz maja 2026. godine, više od 56.000 hektara libanskog poljoprivrednog zemljišta - što je ekvivalentno 22,5 posto ukupne površine zemlje - oštećeno, a iznos štete nanesene libanskom poljoprivrednom proizvodnom sektoru premašio je 530 miliona dolara. Direktni gubici se također procjenjuju na više od 41 milion dolara.

Libanski ministar poljoprivrede naglasio je da je rat raselio hiljade poljoprivrednika, ubio stoku i uništio poljoprivrednu infrastrukturu u Libanu.

Prema njegovim riječima, očekuje se da će se oko 1,24 miliona ljudi u Libanu suočiti s ozbiljnom nesigurnošću u pogledu hrane, a broj ljudi kojima je potrebna pomoć u pogledu hrane povećat će se na 24 posto stanovništva.

Govoreći o finansijskoj krizi i nedostatku resursa, Hani je najavio da libanski sektor sigurnosti hrane provodi hitni program za podršku oko milion ljudi.

Rekao je da se plan provodi s budžetom većim od 131 milion dolara i uz učešće 77 institucija i organizacija.

Libanski ministar poljoprivrede govorio je i o budućim planovima i akcijama ministarstva za organizaciju poljoprivrednog sektora, naglašavajući da poljoprivreda u Libanu nije marginalni sektor, već se smatra glavnim stubom nacionalne održivosti i sigurnosti hrane radi zaštite zemlje i ljudi.