Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), usred srušenih zidova škole Shajare Tayyiba u Minabu, odjeknuo je glas probuđene savjesti američkog veterana. Ken O'Keefe, bivši američki marinac, ušao je u školu koja je sada postala simbol historijske rane.

168 iranske djece žrtve raketa Tomahawk

28. februara 2026., prvog dana nove runde zajedničkih američko-izraelskih zločina, škola za djevojčice Shajare Tayyiba u gradu Minab (provincija Hormozgan) pogođena je s nekoliko raketa, a veliki dio školske zgrade se srušio. Incident je rezultirao smrću najmanje 168 do 175 ljudi, od kojih su većina bile učenice uzrasta od 7 do 12 godina.

Terenski dokazi, uključujući satelitske snimke, snimke iz trenutka udara i analize vojnih stručnjaka za oružje, pokazuju da je katastrofu uzrokovalo ispaljivanje američkih raketa Tomahawk. Incident, koji se smatra najsmrtonosnijim masovnim ubistvom civila tokom rata, naišao je na široke međunarodne reakcije i osudu institucija poput UNESCO-a.

Američki veteran plače nad ruševinama Minaba

Dok je stajao na ruševinama ove humanitarne katastrofe, O'Keefe je viknuo svjetskoj javnosti: "Zamislite da ove Tomahawk rakete, koje se proizvode u Tucsonu, Arizona, padaju na vašu djecu. Zamislite da Iran ubija 132 vaše djece. Kako biste se tada osjećali? Da li bi i dalje bilo pogrešno vikati: 'Smrt Iranu?'"

Kao odgovor na tešku propagandu i optužbe protiv Teherana, rekao je: "Kako se usuđujete hraniti svijet ovim lažima? Recite mi, koji je teroristički čin Islamska Republika Iran počinila protiv vas?"

Snažne optužbe protiv američkog predsjednika

Američki veteran je u dijelu svog govora također dodao snažnu optužbu zvaničnicima svoje zemlje: „Imamo predsjednika pedofila koji prikriva slučajeve Epstein, žrtvuje djecu u sotonističkim ritualima i kolje ih, sve za jevrejsku državu Izrael. Sram vas bilo zauvijek! Kažem da Donalda J. Trumpa treba objesiti zbog izdaje, prema Ustavu.“