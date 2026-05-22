Istaknuti američki analitičar: Rat s Iranom bit će potpuna katastrofa za UAE

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u intervjuu, osvrćući se na bespomoćnost UAE u suočavanju s Iranom, John Mearsheimer je izjavio da bi Iran mogao ciljati i uništiti energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju UAE ako bi UAE ozbiljno ušli u rat.

Iran je više puta naglasio svoje miroljubive odnose sa susjedima, ali je istovremeno rekao da će svaka akcija protiv sigurnosti zemlje naići na žestoki odgovor susjednim zemaljama. Istaknuti profesor političkih nauka također je naglasio da "kada Sjedinjene Države i Izrael zajedno nisu uspjeli poraziti Iran", UAE se ne mogu suočiti s Iranom.

Sjedinjene Države su tokom Ramazanskog rata pokrenule mnoge napade na Iran sa teritorije UAE, ugrožavajući sigurnost UAE. Iranske rakete su ciljale američke baze u UAE kao odgovor na ove napade. Posljednjih sedmica pojavili su se izvještaji o mogućnosti napada UAE na iransko ostrvo Lavan.

Iranski zvaničnici su snažno upozorili Emiratimane na bilo kakvu provokaciju. S druge strane, Iran je zaprijetio da će, ako Sjedinjene Države ciljaju njegovu energetsku infrastrukturu, energetska infrastruktura regionalnih zemalja postati legitimna meta za Iran.