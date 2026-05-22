Oxfam upozorava: Izrael krši rezoluciju Vijeća sigurnosti / Gaza bez vode, hrane i liječenja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Međunarodne organizacije "Oxfam" i "Save the Children" objavile su u petak da stanovnici Pojasa Gaze nemaju osnovne potrebe. To je uprkos činjenici da je tekst rezolucije koju je Vijeće sigurnosti izdalo u novembru 2025. godine naglasio potpuno obnavljanje humanitarne pomoći.

Cionistički režim nastavlja blokirati uvoz esencijalne robe

Oxfam je objavio da cionistički režim nastavlja blokirati uvoz esencijalne robe, uključujući opremu za popravak vodovodnih mreža, opremu za smještaj izbjeglica i medicinsku opremu. Nedostatak opreme za piće i čišćenje izlaže stanovnike opasnim bolestima.

Porast akutne pothranjenosti i obrazovne deprivacije djece

Organizacija "Spasimo djecu" također je naglasila da je prosječna akutna pothranjenost među djecom porasla posljednjih mjeseci i da je oko 600 hiljada djece treću godinu zaredom lišeno obrazovanja zbog nedostatka obrazovnog sistema.

Prema mreži Al-Mayadeen, Teresa Soldner, američka hirurginja koja je nedavno bila u Gazi, izjavila je: Ponovljeni napadi cionističkog režima doveli su do povećanja broja ranjenih, a palestinski medicinski sistem je potpuno uništen.

Spomenute organizacije pozvale su međunarodnu zajednicu, predvođenu Sjedinjenim Američkim Državama kao posmatračem sporazuma o prekidu vatre, da izvrši pritisak na cionistički režim da ispuni svoje humanitarne obaveze. Ove organizacije upozorile su da neuspjeh u provođenju humanitarnih klauzula prijeti budućnosti mirovnog plana.

Svakodnevni napadi na Gazu se nastavljaju

Vrijedi spomenuti da izraelski režim nastavlja kršiti sporazum o prekidu vatre u Pojasu Gaze svakodnevnim napadima na stanovnike.