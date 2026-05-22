Somaliland otvara ambasadu u Jerusalemu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), separatistički region Somaliland, koji nije priznat od strane međunarodne zajednice, najavio je da namjerava otvoriti ambasadu u okupiranom gradu Jerusalemu.

"Mohamed Haji", ambasador samoproglašene Republike Somaliland na okupiranim teritorijama, u poruci na platformi "X" najavio je osnivanje ambasade regije u Jerusalemu, rekavši: "Otvaranje ove ambasade će se uskoro održati, a istovremeno će Izrael otvoriti svoju ambasadu u gradu "Hargeisa" u Somalilandu, što ukazuje na jačanje prijateljstva, međusobnog poštovanja i strateške saradnje između dvije strane."

U tom smislu, "Gideon Sa'ar", izraelski ministar vanjskih poslova, pozdravio je ovaj potez na platformi "X" i najavio da će otvaranje ambasade u Jerusalemu biti još jedan korak ka jačanju odnosa.

Prema izvještaju Al-Arabi Al-Jadeeda, Gideon Sa'ar je također pozvao Abdulrahmana Abdullaha, vođu separatista Somalilanda, da posjeti okupirane teritorije.

U ponedjeljak je Mohammed Haji predao svoje akreditive izraelskom predsjedniku Isaacu Herzogu i imenovan je za prvog ambasadora u samoproglašenoj Republici Somaliland, koja nije međunarodno priznata.

Tel Aviv je također 15. aprila objavio imenovanje Michaela Lotema za svog prvog "nerezidentnog" ambasadora u samoproglašenoj Republici Somaliland.

Izraelski režim je prethodno priznao Somaliland u decembru 2025. godine, potez koji je Somalija odbila i koji je naišao na široke regionalne i međunarodne kritike.

Regija nije dobila nikakvo zvanično priznanje od proglašenja odvajanja od Somalije 1991. godine, uprkos tome što je samostalno upravljala svojim poslovima u administrativnim, političkim i sigurnosnim pitanjima, sve do cionističkog poteza.

U skladu s međunarodnim rezolucijama, velika većina zemalja odbija premjestiti svoje ambasade u Jerusalem; osim Sjedinjenih Američkih Država, Kosova, Gvatemale, Hondurasa i Papue Nove Gvineje. Palestinska uprava i arapske i islamske zemlje su više puta pozivale zemlje širom svijeta da se suzdrže od preseljenja svojih ambasada u Jerusalem posljednjih godina.

2017. godine, američki predsjednik Donald Trump, tokom svog prvog mandata, priznao je Jerusalem kao navodnu prijestolnicu cionističkog režima i naredio premještanje američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalem.