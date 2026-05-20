Poruka Vođe Islamske revolucije povodom druge godišnjice šehadeta ajetullaha Raisija

✏️ U ime Allaha, Najmilostivijeg, Najmilostivijeg

🌷 Sjećanje na šehide majskog leta, predvođenih predsjednikom šehidom hudžetul-islamom Raisijem, podsjetnik je na mnoge šehide koji su služili Islamskoj Republici Iran; od Motaharija i Beheštija, Radžauja i Bahonara, do Raisija i Al-Hašema i Amir-Abdollahiana i Laridžanija, stotina istaknutih i obrazovanih ličnosti škole velikog Homeinija i voljenog Hameneija, koji su svojim krvavim potpisima ukrasili ured iskrene i hrabre službe zvaničnika Islamske Republike.

🔸Među istaknutim karakteristikama šehida Raisija su odgovornost, usmjerenost na mlade, pažnja prema pravdi, aktivna i korisna diplomatija, a posebno to što je bio čovjek iz naroda i uz narod. Ove osobine ohrabrivale su iranske prijatelje, uključujući borce moćnog fronta otpora i mnoge pristalice islamskog Irana. Sve se to, naravno, miješalo s duhovnošću koja je bila duboko ukorijenjena u njegovoj duši. U odnosu između zvaničnika i naroda, pozitivne i utjecajne osobine vode do međusobnog uvažavanja. Tako je njegov ukop pored njegovog predvodnika i imama, hazreti Ebu al-Hassana al-Reze, neka ga Bog blagoslovi i podari mu mir, održan s nezapamćenim sjajem. Nedovršeno predsjedavanje tog šehuda pružilo je primjer truda i saosjećanja za naciju i zemlju i istovremeno čuvanje njene nezavisnosti.

🇮🇷 Sada se suočavamo s epskim kreacijama iranske nacije u jedinstvenom historijskom otporu protiv dvije globalne terorističke vojske. To čini teret zvaničnika Islamske Republike - od rukovodstva i šefova snaga do svih nivoa menadžera - težim nego prije. Danas zahvalnost na blagoslovu jedinstva nacije, vlade i svih institucija Islamske Republike, znači jačanje motivacije i dvostruku i marljivu službu zvaničnika, rješavanje problema i briga naroda, posebno u ekonomskoj i egzistencijalnoj oblasti, na terenu i direktnom prisustvu, te definiranje ozbiljne uloge za narod koji je ustao na putu napretka zemlje i nade ka svijetloj budućnosti.

🤲 Neka je milost i zadovoljstvo Božije na šehide puta služenja, a Božija pomoć i molitve našeg Imama, da Bog ubrza njegov povratak, neka budu podrška onima koji služe muslimanskom narodu Irana.

✍️ Sejjid Modžtaba Huseini

20. maj 2026.