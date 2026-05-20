Udruženje muslimanskog svijeta Amerike: Islamski centri moraju biti odmah zaštićeni!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon terorističkog napada na Islamski centar San Diega, Udruženje muslimanskog svijeta Amerike (UMAA) izdalo je saopštenje u kojem oštro osuđuje incident i poziva na trenutno povećanje sigurnosnih mjera oko islamskih centara, džamija i vjerskih škola širom Sjedinjenih Država.

U ovoj izjavi, UMAA je izrazila punu solidarnost s muslimanskom zajednicom San Diega i pozvala savezne, državne i lokalne vlasti u Sjedinjenim Državama da odmah povećaju prisustvo sigurnosnih snaga i zaštitnih mjera oko islamskih mjesta širom zemlje. Sindikat se također molio za Božju milost za žrtve napada i izrazio nadu u budućnost bez mržnje i nasilja.

Cijeli tekst izjave je sljedeći:

Muslimanski svjetski savez Amerike (UMAA) oštro osuđuje užasan teroristički napad koji se dogodio u ponedjeljak ujutro ispred Islamskog centra San Diega, u kojem su tragično ubijena tri nevina muškarca. Izražavamo najdublje saučešće porodicama žrtava i cijeloj zajednici San Diega u ovom trenutku tuge i šoka.

Hitan poziv za nacionalnu sigurnost

Nakon ovog razornog napada, UMAA upućuje hitan poziv saveznim, državnim i lokalnim vlastima širom Sjedinjenih Država da odmah povećaju prisustvo i sigurnost policije oko svih islamskih centara, džamija i vjerski povezanih škola.

U potpunosti smo solidarni s našom braćom i sestrama u San Diegu. Molimo se da Svemogući Bog umiri duše žrtava, da njihovim ožalošćenim porodicama podari snagu i hrabrost, te da svima podari budućnost oslobođenu pošasti mržnje i nasilja.