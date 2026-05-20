U Bahreinu pozvan i uhapšen određeni broj šiita zbog prisustva ceremoniji godišnjice šehida Imama Džavada

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - Prema objavljenim izvještajima, bahreinske vlasti su pozvale stotine šiitskih građana na sud radi sudskog postupka i ispitivanja nakon ceremonije žalosti povodom godišnjice šehida Imama Jawada (AS).

U tom smislu, lokalni izvori su objavili da je vođa vjerske delegacije u području "Maqaba" uhapšen nakon što su ga pozvale sigurnosne agencije.

Navodi se da je ova akcija poduzeta u vezi s održavanjem ceremonija žalosti i rituala vezanih za godišnjicu šehadeta Imama Džavada.

Izvještaji također ukazuju na to da su, uprkos ograničenjima i odluci bahreinskog Ministarstva unutrašnjih poslova da zabrani održavanje grupa za žalost izvan vjerskih centara, grupe šiitskih građana počele održavati ceremonije i premještati grupe za žalost u nekim područjima.

Ovi događaji se dešavaju u situaciji u kojoj bahreinska vlada provodi politiku suzbijanja šiita, a pitanje održavanja šiitskih vjerskih obreda i ceremonija u Bahreinu je posljednjih godina više puta postalo jedna od osa neslaganja između demonstranata i vlade ove zemlje.

Međutim, bahreinski zvaničnici još nisu objavili daljnje detalje o broju uhapšenih ili podignutim optužbama.