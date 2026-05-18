Scott Ritter: Iran će vrlo oštro odgovoriti ako bude napadnut

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Scott Ritter, bivši američki obavještajni oficir i bivši inspektor UN-a, upozorio je na kolaps Ujedinjenih Arapskih Emirata u slučaju vojnog napada u izjavama o mogućim posljedicama rata protiv Irana.
Iran se ne boji Amerike
Ritter je rekao: Iran se ne boji Amerike i ovo pitanje je preneseno i Kini i Rusiji.
Dodao je: "Ako Sjedinjene Države napadnu, Ujedinjeni Arapski Emirati više neće postojati kao stabilna i kredibilna zemlja."
Bivši američki obavještajni oficir dodao je: "UAE će se suočiti s potpunom krizom u proizvodnji vode, električne energije i nafte i plina, a gradovi poput Dubaija i Abu Dhabija bit će ozbiljno oštećeni."
Upozorenje drugim arapskim zemljama
Ritter je zaključio naglašavajući: "Ova situacija bi mogla uključivati i druge arapske zemlje u Perzijskom zaljevu, ako žele ući u ovu igru."
