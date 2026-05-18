Njemački ministar finansija: Rat s Iranom će uzrokovati ogromnu štetu globalnoj ekonomiji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Lars Klingbeil, njemački zamjenik kancelara i ministar finansija, danas, u ponedjeljak, prije odlaska na sastanak Grupe sedam koji će se održati u Parizu, upozorio je na ekonomske posljedice rata protiv Irana.

Rat s Iranom; Ozbiljna prijetnja globalnoj ekonomiji

Klingbeil je rekao: Rat s Iranom nije samo ozbiljna prijetnja globalnoj ekonomiji, već uzrokuje i ogromne gubitke ekonomskom razvoju.

Prema njemačkoj novinskoj agenciji, njemački ministar finansija je tada naglasio: Moramo uložiti sve napore da trajno okončamo rat, uspostavimo stabilnost u regiji i osiguramo slobodu plovnih puteva.

U tom kontekstu, pojasnio je: U tom smjeru, naš pristup kao Evropljana ostaje jasan: preferiramo saradnju nad konfrontacijom.

Hormuški moreuz će biti u fokusu sastanka G7

Prema turskoj agenciji Anadolu, na sastanku ministara finansija G7, koji počinje u ponedjeljak, učesnici će se fokusirati na ekonomske efekte rata u zapadnoazijskoj regiji i njegove moguće posljedice na globalnu trgovinu.

Prema izvještaju, Hormuški moreuz je jedna od najvažnijih svjetskih plovnih ruta za trgovinu naftom i plinom.

Osvrćući se na trenutne krize, Klingbeil je naglasio: Ove okolnosti ističu važnost toga da Njemačka i Evropa postanu „nezavisnije i otpornije“, posebno u oblastima sirovina, energije i lanaca snabdijevanja.

Dodao je: Ministri finansija Brazila, Indije, Južne Koreje i Kenije također će biti prisutni na pregovorima u Parizu.