  1. Home
  2. usluga
  3. Svijet

Njemački ministar finansija: Rat s Iranom će uzrokovati ogromnu štetu globalnoj ekonomiji

18 maj 2026 - 23:26
News ID: 1816084
Njemački ministar finansija: Rat s Iranom će uzrokovati ogromnu štetu globalnoj ekonomiji

ABNA24: Lars Klingbeil, njemački zamjenik kancelara i ministar finansija, danas, u ponedjeljak, prije odlaska na sastanak Grupe sedam u Parizu, smatrao je rat s Iranom ozbiljnom prijetnjom globalnoj ekonomiji i naglasio da će ovaj rat uzrokovati ogromnu štetu ekonomskom razvoju.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Lars Klingbeil, njemački zamjenik kancelara i ministar finansija, danas, u ponedjeljak, prije odlaska na sastanak Grupe sedam koji će se održati u Parizu, upozorio je na ekonomske posljedice rata protiv Irana.

Rat s Iranom; Ozbiljna prijetnja globalnoj ekonomiji

Klingbeil je rekao: Rat s Iranom nije samo ozbiljna prijetnja globalnoj ekonomiji, već uzrokuje i ogromne gubitke ekonomskom razvoju.

Prema njemačkoj novinskoj agenciji, njemački ministar finansija je tada naglasio: Moramo uložiti sve napore da trajno okončamo rat, uspostavimo stabilnost u regiji i osiguramo slobodu plovnih puteva.

U tom kontekstu, pojasnio je: U tom smjeru, naš pristup kao Evropljana ostaje jasan: preferiramo saradnju nad konfrontacijom.

Hormuški moreuz će biti u fokusu sastanka G7

Prema turskoj agenciji Anadolu, na sastanku ministara finansija G7, koji počinje u ponedjeljak, učesnici će se fokusirati na ekonomske efekte rata u zapadnoazijskoj regiji i njegove moguće posljedice na globalnu trgovinu.

Prema izvještaju, Hormuški moreuz je jedna od najvažnijih svjetskih plovnih ruta za trgovinu naftom i plinom.

Osvrćući se na trenutne krize, Klingbeil je naglasio: Ove okolnosti ističu važnost toga da Njemačka i Evropa postanu „nezavisnije i otpornije“, posebno u oblastima sirovina, energije i lanaca snabdijevanja.

Dodao je: Ministri finansija Brazila, Indije, Južne Koreje i Kenije također će biti prisutni na pregovorima u Parizu.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha