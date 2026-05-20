Ben Gvirova brutalnost prema flotili Samud i pokušaji cionista da ga opravdaju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon Ben-Gvirovog zlostavljanja i uvreda upućenih aktivistima Samood Global Flotili, što je naišlo na negativne reakcije nekih zemalja širom svijeta, cionistički zvaničnici pokušali su distancirati cionistički režim od oštre oštrice globalne kritike očigledno kritizirajući ove brutalne postupke.

Netanyahu, kojeg Haški tribunal traži zbog masovnog genocida u Gazi, dok je najavljivao svoju podršku piratstvu režima u pritvaranju pripadnika globalne flotile u međunarodnim vodama, tvrdio je: "Izrael ima puno pravo spriječiti Hamasove terorističke i provokativne flotile da uđu u njegove teritorijalne vode i stignu do Gaze."

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar, koji je odgovoran za prikrivanje zločina režima na međunarodnoj sceni, opisao je Ben-Gvirov postupak objavljivanja slika zlostavljanja pripadnika flotile kao težak udarac međunarodnom imidžu režima.

Gadi Eisenkot, član režimskog Knesseta, također je izjavio: Ben-Gvir namjerno oštećuje imidž Izraela u svijetu kako bi dobio lajkove na društvenim mrežama, a premijer je još jednom odgovoran za to.