Francuski muslimani zahtijevaju dijalog s parlamentom kako bi zaštitili svoja prava

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nekoliko islamskih institucija i organizacija u Francuskoj uputilo je poziv članovima parlamenta, izražavajući zabrinutost zbog onoga što su opisali kao "sve veće pravne i političke pritiske na muslimane". Ove institucije upozorile su da novi zakonodavni procesi izlažu francusku muslimansku zajednicu "trajnoj marginalizaciji i sumnji" više nego prije.

Odobrenje novog plana u francuskom Senatu

Ove reakcije su se intenzivirale nakon što je francuski Senat prošle sedmice odobrio plan koji je predstavio Bruno Rotayo, šef desničarske stranke "Republikanci". Ovaj plan je razvijen s fokusom na borbu protiv "separatizma i islamističkog utjecaja". Istovremeno, francuska vlada je također najavila da će ministar unutrašnjih poslova zemlje, Laurent Nunez, uskoro predstaviti Narodnoj skupštini još jedan plan o borbi protiv "separatizma".

Upozorenje na društvene i vjerske posljedice

Potpisnici poziva, uključujući islamska vijeća i sindikate nekoliko francuskih provincija, naglasili su da bi odredbe ovih planova mogle negativno utjecati na "normalno funkcioniranje" islamskih institucija, aktivnosti muslimanskih udruženja i upravljanje džamijama. Također su upozorili da ovaj proces slabi atmosferu povjerenja i društvenog suživota koji je neophodan za nacionalnu koheziju.

"Francuski muslimani su oduvijek bili lojalni Republici"

U svojoj izjavi, islamske institucije su navele da su francuski muslimani oduvijek pokazivali svoju lojalnost i duboku privrženost zemlji i vrijednostima Republike. U saopštenju se navodi da muslimani danas imaju aktivno prisustvo u svim ekonomskim, kulturnim, obrazovnim, društvenim i građanskim sferama i, kao i drugi francuski građani, žele miran i slobodan život u okviru zakona.

Pritužba na diskriminatorski tretman džamija i udruženja

Kritizirajući pristup vlade i nekih francuskih političkih pokreta, ove institucije su objavile da mnogi muslimani smatraju da su džamije, vjerske institucije i islamska udruženja podvrgnuti nekoj vrsti "posebnog i diskriminatorskog tretmana", situaciji koja postepeno slabi njihov položaj u francuskom društvu.

Pokretanje kolektivnog pokreta za odbranu prava muslimana

Potpisnici ovog poziva su objavili da su odlučili pokrenuti kolektivnu i odgovornu akciju kako bi se suprotstavili trendovima "marginalizacije". Prema njihovim riječima, to će uključivati ​​jačanje koordinacije među muslimanskim aktivistima, direktan dijalog sa parlamentarcima i vladinim zvaničnicima, kao i podizanje javne svijesti o društvenim posljedicama ovih politika.

Zabrinutost zbog širenja islamofobije u Evropi

Izjave francuskih islamskih institucija dolaze u vrijeme kada su posljednjih godina mnoge grupe za ljudska prava i muslimanski aktivisti upozoravali na širenje islamofobije i sve veća vjerska ograničenja u nekim evropskim zemljama. Kritičari kažu da su sigurnosne politike usmjerene na muslimansku zajednicu, umjesto jačanja društvene solidarnosti, povećale podjele i osjećaje diskriminacije među evropskim muslimanima.