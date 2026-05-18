Hamas: Konfiskacija desetina stambenih zgrada oko džamije Al-Aksa je integrirani plan za judaizaciju Jerusalema

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - Palestinski islamski pokret otpora "Hamas" reagirao je danas, u ponedjeljak, izdavanjem saopštenja na odluku cionističkog režima da konfiskuje desetine stambenih zgrada oko džamije Al-Aksa u Starom gradu okupiranog Jerusalema, nazivajući to opasnim potezom usmjerenim direktno na prisustvo Palestinaca u gradu.

Dio integriranog plana za judaizaciju Jerusalema

Pokret Hamas je dalje naglasio: Ovaj potez je dio integriranog plana za judaizaciju grada Jerusalema, oduzimanje palestinske imovine i promjenu demografske stvarnosti grada.

U saopštenju se navodi: Takve odluke o judaizaciji donose se s ciljem prisilnog raseljavanja stanovnika Jerusalema i promjene identiteta grada i džamije Al-Aksa, kao i pražnjenja Starog grada Jerusalema od njegovih prvobitnih stanovnika.

Rastući otpor i stabilnost protiv konfiskacije

Hamas je upozorio: Politike konfiskacije i raseljavanja nikada neće moći slomiti volju palestinskog naroda ili odvojiti Jerusalem od njegovog palestinskog, arapskog i islamskog identiteta, već će naprotiv povećati otpor i stabilnost stanovnika Jerusalema.

Pozivi na intenziviranje protivljenja izgradnji naselja

Pokret je dalje pozvao na jačanje podrške narodu Jerusalema, intenziviranje svih oblika protivljenja projektima izgradnje naselja i povećanje svog prisustva i stabilnosti u Starom gradu i oko džamije Al-Aksa.

Poziv na međunarodni pritisak na okupacioni režim

Hamas je također pozvao arapske i islamske nacije i međunarodne institucije i institucije za ljudska prava da preduzmu hitne mjere kako bi zaustavili zločine i masakre, izgradnju naselja, judaizaciju i prisilno raseljavanje palestinskog naroda i da izvrše pritisak na okupacioni režim.