Pastorica nezavisne crkve na Filipinima: Uspon Irana je odgovor na molitve slobodnih ljudi svijeta

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon skoro 80 dana od napada SAD-a i Izraela na iransko tlo, komemorativne ceremonije za šehide sukoba između fronta Istine i Laži i dalje se održavaju u svim krajevima svijeta. Mnoge političke ličnosti i kulturni i vjerski aktivisti, kritizirajući one koji su učestvovali u započinjanju Ramazanskog rata, analizirali su ovu bitku na nivou "apokaliptičnih ratova".

Pastorica Arabella Mangan Cabias, pastorica Nezavisne crkve Filipina u području Cruz Aligas u Quezon Cityju, jedna je od tih ličnosti koja je, na marginama izložbe fotografija šehida škole Minab u Kulturnom konsultativnom centru Irana u Manili, izrazila neke zanimljive tačke u intervjuu s novinarom Organizacije za kulturu i komunikacije.

Slijedi detaljan izvadak iz ovog intervjua;

Za početak, molim vas da date svoje mišljenje o najvažnijim vijestima na međunarodnoj sceni.

Mislim da je potrebno objasniti da sam više aktivna vjerska osoba nego politička osoba. U skladu s ovom tendencijom i prirodom mog rada, moja podrška Palestini je oduvijek bila i uvijek će biti. Posebno, nakon iskustva koje sam tamo imala kao ekumenski (međuvjerski) saradnik, postajala je sve istaknutija. Ali moram također navesti ovo pitanje da sam punopravni branitelj iranskih interesa u ovom nametnutom ratu. Možda se pitate zašto sam na strani Irana? Jednom, tokom moja tri mjeseca tamo, nakon što sam vidjela nasilje i postupke izraelskih okupacijskih snaga, popela sam se na vrh brda. U početku sam mnogo plakala jer sam izbliza vidjela nasilje i patnju palestinskog naroda. Zatim, kada sam pronašla bolje uvjete, pitala sam Boga: Zašto se ovo događa na ovoj geografskoj lokaciji? Je li to Tvoja volja? Nakon tog putovanja, mnogo puta sam se obraćala sebi i postavljala ovo pitanje u različitim trenucima: Postoji li iko ko će se suprotstaviti izraelskom cionizmu? Postoji li iko ko može reći: "Zaustavite ova nehumana djela i zla djela đavola?" Nisam imala odgovor na ovo unutrašnje pitanje od tih dana sve dok nisam pronašla definitivan odgovor na njega u invaziji fronta arogancije na teritoriju Islamske Republike. U to vrijeme, Iran se snažno i na koljenima podigao i dao Izraelu i njegovim savezničkim snagama u regiji neviđen i odbrambeni odgovor. Ovdje sam rekla sebi: Da, Gospode, moje pitanje, molitve i sve moje želje i čežnje su ispunjene.

Koji je bio glavni razlog rata između Amerike i Izraela protiv Irana?

Ovaj rat je posljedica američke hegemonije i izraelskog cionizma. Žele biti svjetski lider i kontrolirati svijet bez obzira na granice i tendencije nacija. Znamo da Netanyahu, u svojoj pohlepi, ima plan za "Veliki Izrael" bez vjere u teritorijalni integritet islamskih nacija. Ako pogledamo plan koji je predstavio, zanimljivo je da su Iran i drugi dijelovi regije također uključeni u ovaj plan.

To znači okupaciju i kontrolu regije uz podršku Amerike. Po mom mišljenju, ovakvo ponašanje je jasan oblik maltretiranja. Amerika i Izrael su nasilnici izvan svjetskog razumijevanja. Naravno, u trenutnoj situaciji i s pojavom sila poput Irana, može se reći da, suprotno lažnim pretpostavkama i maštarijama ovih dominantnih vođa, oni više ne mogu ostati nasilnici zauvijek. Bog, s blagoslovom zemlje poput Irana, neće dozvoliti da ugnjetavanje traje zauvijek.

Svi vjernici na svijetu žele miran i sretan život, a mi želimo da uživaju u Božjim blagoslovima u svojim životima svugdje u svijetu. Mislim da se sada dešava da oni koji nisu mogli reći stop, oni koji su se bojali, sada, gledajući vijesti i posmatrajući vjerski zasnovane napore narodnih i oružanih snaga u Iranu, osjećaju da imaju snagu da se održe. Ovo je najbolje vrijeme da osjete da imaju snagu da se održe. Ovo je vrijeme za promjene.

Oni koji se boje moraju pronaći hrabrost i ustati. Nadam se da će se uspostaviti mir i pravda, čak i ako je ovaj put težak i dug. Strpljenje, upornost i solidarnost su veoma važni u ovom trenutku. Ovo nije samo rat, već faza za promjene. U međuvremenu, moramo biti strpljivi. Upornost i solidarnost su veoma efikasni za uspjeh na ovom putu. Jer ovo nije igra, ovo nije samo rat; ovo je vrijeme za promjene. Ne sumnjamo da će doći do promjena i da će Iran pobijediti u ovoj borbi.

Na kraju, šta možete reći o Vrhovnom vođi?

Kao što sam ranije rekla, u našoj crkvi postoji i Vrhovni vođa koji se zove Nadbiskup. Nisam prije mnogo proučavala iranskog Vrhovnog vođu, ali sada sam pokušala saznati više. Pitala sam kakav je stav Vrhovnog vođe. Na kraju sam shvatila da je on vrlo upućena i saosjećajna ličnost. Zato moramo educirati i podizati svijest zbog nedostatka javnog znanja.

Iako su zapadni mediji pokrenuli propagandu protiv takve historijske ličnosti, mislim da će podrška iranskog naroda njihovom vođi biti važan faktor u njihovoj snazi ​​i pobjedi u ovoj bitci.

Želim iranskom Vrhovnom vođi sve najbolje i kao kršćanka, nadam se da će se Božanski mir koji je izvan razumijevanja čovječanstva uspostaviti i proširiti s vama na globalnoj razini. U međuvremenu, želim blagoslov i zdravlje svima onima koji traže mir i pravdu.