Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - pakistanski premijer Shahbaz Sharif, u svojim posljednjim izjavama u pakistanskom gradu Quetti, još jednom je pozvao na sigurnosnu saradnju s talibanskom vladom i tvrdio da Islamabad želi mirne odnose s Kabulom.

Ovaj miroljubivi zahtjev dolazi u vrijeme kada je Pakistan posljednjih sedmica ciljao dijelove afganistanske teritorije takozvanim "preciznim" zračnim napadima, čije su glavne žrtve bili nevini civili.

Ova kontradikcija u ponašanju između "bojnog polja" i "iza govornice" udvostručila je dimenzije krize.

S jedne strane, Islamabad i dalje smatra talibane odgovornima za prisustvo naoružanih grupa koje se protive Pakistanu na afganistanskoj teritoriji i razgovara s Kabulom jezikom oružja; s druge strane, Kabul, s istom ponavljajućom i nepouzdanom formulom, tvrdi da neće dozvoliti nijednoj grupi da koristi afganistansku teritoriju protiv drugih.

Međutim, postojeći zapisi pokazuju da ova diplomatija nije ništa drugo do "krvavi zastoj".

Za afganistanski narod, koji je svakodnevna žrtva šrapnela ove posredničke konfrontacije, nije važno da li druga strana govori o "miru" ili "napadu", jer je nemoguće vjerovati akterima koji istovremeno igraju ulogu i tužitelja i krvnika.

Talibani, sa svojom sivom historijom, također su uvijek pokazivali da su njihovi sigurnosni slogani više alat za kupovinu vremena ili izbjegavanje međunarodnog pritiska nego izvršna garancija.

Analitičari smatraju da će, sve dok se ova dvostruka igra između Islamabada i Kabula nastavlja, bespomoćni ljudi samo plaćati cijenu.

Ono što se govori u Quetti nema nikakve sličnosti s razaranjem koje su ostavili napadi na granici, a ovo ponavljanje samo dodatno naglašava dubinu sigurnosne katastrofe u regiji.