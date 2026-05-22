Rubio: Postignut je napredak u razgovorima s Iranom

Prema izvještaju novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), pozivajući se na Al Jazeeru, državni sekretar SAD-a Marco Rubio objavio je u petak: Tokom tekućih razgovora s Iranom postignut je određeni napredak.

U drugom dijelu svog govora, osvrnuo se na pomorska dešavanja u regiji i, upozoravajući na bilo kakvo ometanje slobodne plovidbe, tvrdio: Vjerujem da nijedna zemlja neće prihvatiti da bude prisiljena plaćati cestarine ili naknade za prolaz kroz Hormuški moreuz. Takve akcije su potpuno neprihvatljive s međunarodne perspektive.

