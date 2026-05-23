Rat protiv Irana nanio štetu od 200 milijardi dolara arapskim zemljama Zaljeva

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), rat u regiji je prošao fazu sigurnosnog šoka za arapske zemlje Zaljeva i brzo je postao test za ekonomski model zemlje, koji je u protekle dvije decenije izgrađen na sigurnosnoj stabilnosti, relativno jeftinoj energiji, lakoći trgovine, širenju turizma, avijacije, finansijskih i logističkih usluga.

Prema libanskim novinama Al-Akhbar, napadi na energetska postrojenja, aerodrome, hotele, luke i tehnološke centre u zemljama Perzijskog zaljeva ne samo da su prouzrokovali direktnu štetu, već su i poljuljali samu ideju na kojoj su se zasnivali planovi ekonomske diverzifikacije ovih zemalja. Ideju da zemlje Perzijskog zaljeva mogu biti sigurna destinacija za investicije, poslovanje i turizam, čak i usred tenzija na Bliskom istoku.

Ovo je pored glavne posljedice zatvaranja Hormuškog moreuza, prolaza od kojeg zavisi veliki dio izvoznih kapaciteta nafte zemalja Perzijskog zaljeva.

Prema Stimson Centru, obnova oštećenih postrojenja u zemljama Perzijskog zaljeva zahtijevat će ogromna finansijska sredstva, od kojih će dio vjerovatno biti obezbijeđen iz državnih fondova ili kreditnih linija tih zemalja. Međutim, centar naglašava da bi obnova imidža zemalja Perzijskog zaljeva kao stabilne destinacije za investicije mogla biti teža od obnove infrastrukture.

Izvještaj procjenjuje da ukupni troškovi štete nanesene zemljama Perzijskog zaljeva iznose oko 200 milijardi dolara, dok troškovi obnove oštećenih energetskih postrojenja samo iznose oko 58 milijardi dolara.

Hormuški moreuz; usko grlo regionalne ekonomije

Problem počinje u Hormuškom moreuzu. Zatvaranje ili prekid saobraćaja kroz ovaj plovni put usmjereno je na najvažnije usko grlo ekonomija arapskih zemalja Perzijskog zaljeva i globalnog energetskog tržišta.

Stimson centar navodi da oko 25 posto svjetske trgovine sirovom naftom morem i gotovo 20 posto svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom, od čega se većina izvozi iz Katara, prolazi kroz ovaj moreuz.

Iz tog razloga, obim štete nije bio ujednačen među zemljama u regiji. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati uspjeli su dio svog izvoza premjestiti rutama izvan Hormuškog moreuza zbog alternativnih cjevovoda, ali Katar, Kuvajt i Bahrein bili su ranjiviji zbog nedostatka alternativa.

Izvještaj Emily Routledge, istraživačice u The Conversation, to potvrđuje. Ona piše da je rat protiv Irana otkrio velike razlike u otpornosti ekonomija Perzijskog zaljeva.

Saudijska Arabija prevozi oko 7 miliona barela nafte dnevno kroz naftovod istok-zapad do luke Yanbu na Crvenom moru, dok UAE koriste naftovod Abesinija-Fudžajra za izvoz do 1,8 miliona barela dnevno iz Omanskog mora. Nasuprot tome, izvoz Katara i Kuvajta je ozbiljno oštećen zbog njihove velike zavisnosti od Hormuškog moreuza.

Svjetska banka je također smanjila svoju prognozu ekonomskog rasta za arapske zemlje Zaljeva u 2026. godini sa 4,4 posto na 1,3 posto. Neke institucije, uključujući Oxford Economics, čak su pokrenule mogućnost ekonomske recesije u nekim zemljama regije u drugoj polovini ove godine.

Velik udarac za energetsku industriju

U energetskom sektoru šteta je značajna.

Stimson Center izvještava da je oštećeno više od 80 energetskih postrojenja u zemljama Arapskog zaljeva, uključujući rafinerije, naftna polja, plinske komplekse i postrojenja za tečni plin.

U Saudijskoj Arabiji, meta su važni objekti poput Ras Tanura, kompleksa Khurais, priobalnog polja Munifa i crpne stanice povezane s naftovodom Yanbu.

Ova šteta uzrokovala je smanjenje proizvodnje sirove nafte u Saudijskoj Arabiji za oko 10 posto. Kao rezultat toga, zemlja je bila prisiljena da većinu svog pomorskog izvoza obavlja putem naftovoda Yanbu i da održava izvoz na nivou od oko 5 miliona barela dnevno, dok je prije rata ova brojka dostizala oko 7 miliona barela.

Katar; Najveća šteta je u gasnom sektoru

Katar je pogođen teže od drugih arapskih zemalja Perzijskog zaljeva zbog svoje velike zavisnosti od izvoza ukapljenog prirodnog gasa kroz Hormuški moreuz.

Prema Stimsonovom izvještaju, rekonstrukcija ogromnog kompleksa Ras Laffan, koji je odgovoran za proizvodnju oko 5 posto svjetskog prirodnog gasa i 20 posto svjetskog ukapljenog prirodnog gasa, mogla bi potrajati i do pet godina. Razlog za to je nedostatak kompanija sposobnih da izgrade ogromne turbine potrebne za obnovu kompleksa.

Procjene pokazuju da bi Katar mogao godišnje izgubiti i do 20 milijardi dolara prihoda od izvoza.

Oštećen je i pogon za ukapljivanje plina Pearl u Kataru, kao i neke rafinerije i petrohemijski kompleksi u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji.

Šteta nanesena aluminijskoj industriji i tehnologiji

Šteta nije ograničena samo na naftu i plin.

Veliki pogoni za proizvodnju aluminija u zemljama Perzijskog zaljeva, uključujući Emirates Global Aluminum Company i Bahrain Aluminum Company, bili su meta napada. Katar je također zaustavio kompleks Qatlum kao mjeru predostrožnosti.

Ovi kompleksi zajedno čine oko 9 posto svjetske primarne proizvodnje aluminija, što pokazuje kako su posljedice rata prešle granice regije i utjecale na globalne lance snabdijevanja.

Osim toga, oštećeni su i podatkovni centri u UAE i Bahreinu, što je uzrokovalo poremećaje u finansijskim uslugama, online kupovini i sistemima dostave. To je prisililo neke tehnološke kompanije da razmotre premještanje nekih od svojih aktivnosti u druge regije.

Kolaps turizma i avijacije

Jedan od najznačajnijih udaraca rata bio je na turistički sektor zemalja arapskog Zaljeva. Sektor koji je glavni stub planova ekonomske diverzifikacije ovih zemalja.

Prema Stimsonovom izvještaju, broj letova u regiji smanjen je za oko 50% od početka američko-izraelskog rata protiv Irana.

Također, broj dolaznih turista smanjen je za 35% u Saudijskoj Arabiji, 30% u UAE, 25% u Kataru i Kuvajtu i 20% u Omanu u poređenju s istim periodom 2025. godine.

Troškovi osiguranja za aviokompanije također su porasli sa oko 20.000 dolara na 35.000 dolara na 75.000 dolara, a mnoge aviokompanije su bile prisiljene promijeniti svoje rute letova.

Ovaj trend je povećao troškove putovanja, produžio vrijeme letova i smanjio prihode aerodroma u Zaljevu.

Gubici turizma od desetina milijardi dolara

U 2025. godini, turizam je doprinio saudijskoj ekonomiji sa oko 178 milijardi dolara, UAE sa 70 milijardi dolara, Kataru sa 16 milijardi dolara i Omanu sa više od 3 milijarde dolara.

Ali sada se očekuje da će se zemlje Zaljeva suočiti sa smanjenjem broja turista za 23 do 38 miliona i gubitkom prihoda od turizma između 34 i 56 milijardi dolara.

U Dubaiju je popunjenost hotela pala sa 81,1% na 22,8%, a vlada emirata je izdvojila paket podrške od 272 miliona dolara za turističku industriju.

Popunjenost hotela u Bahreinu je također pala za oko 70%, a mnogi veliki ekonomski i sportski događaji u Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Kataru i UAE su otkazani ili odgođeni.

Sigurnost hrane i društvena kriza

Carnegiejeva fondacija opisuje ovaj rat kao test stresa za arapske države Zaljeva, jer je otkrio ne samo slabost ekonomske infrastrukture, već i krhkost nekih komponenti upravljanja i društvene kohezije u tim zemljama.

Napadi raketama i dronovima na aerodrome, hotele i energetska postrojenja u arapskim državama Zaljeva nanijeli su ozbiljan šok tržištu nafte i gotovo su paralizirali turističku i zrakoplovnu industriju tih zemalja.

Napadi na postrojenja za desalinizaciju također su stvorili ozbiljne humanitarne probleme za arapske države Zaljeva, a prijetnje povezane s Hormuškim moreuzom utjecale su na više od 70 posto uvoza hrane u regiji.

Ekonomije arapskih država Zaljeva uveliko ovise o uvozu hrane, desaliniziranoj vodi i migrantskoj radnoj snazi. Iz tog razloga, migrantski radnici u ovim zemljama bili su ranjiviji od drugih.

Tržište rada; Kriza teža od korone

Trenutna kriza ne odražava se samo na brojkama ekonomskog rasta ili izvoza nafte arapskih zemalja Zaljeva, već je i ozbiljno utjecala na tržišta rada tih zemalja.

Mnoge kompanije u Saudijskoj Arabiji, UAE i Kuvajtu otpustile su osoblje, smanjile plate ili smanjile radno vrijeme, trend koji je najviše pogodio strane radnike.

Međunarodna organizacija rada upozorila je da će, ako kriza brzo popusti, radno vrijeme u zemljama Perzijskog zaljeva pasti za 1,3 posto. Ali ako se tenzije nastave, ova brojka će dostići 3,7 posto, a ako rat eskalira, za 10,2 posto.

Ovo smanjenje je čak više nego dvostruko veće od pada radnog vremena zabilježenog tokom pandemije koronavirusa 2020. godine.

Oko 40 posto radne snage u zemljama Perzijskog zaljeva zaposleno je u sektorima kao što su građevinarstvo, industrija, transport, trgovina, hoteli i restorani, sektori koji su najviše pretrpjeli rat.

Kao rezultat toga, efekti ove krize nisu vidljivi samo u makroekonomskim pokazateljima zemalja Perzijskog zaljeva, već su direktno uticali i na egzistenciju stotina hiljada radnika i porodica koje zavise od njihovih prihoda i doznaka u raznim azijskim zemljama.