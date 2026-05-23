Cionisti i Emirati stoje iza napada na šiitsku većinu u Bahreinu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Koalicija mladih Revolucije 14. februara u Bahreinu optužila je neke strane i domaće stranke za pokretanje okrutnog rata protiv šiitske većine u Bahreinu, nazivajući to činom protiv najvećeg i najautentičnijeg dijela bahreinskog naroda.

U nizu poruka na društvenoj mreži X, koalicija je objavila da iza ovog rata stoje cionisti i Emirati i da se te akcije provode implementacijom režima Al Khalifa.

Koalicija je također napisala, pozivajući se na hashtag "Al-Harb_Ali_Shi'a" (Rat protiv šiita), da se ovaj trend nastavlja u okviru represivnih politika.

Koalicija 14. februara je nastavila pohvaljivati ​​veliku i veličanstvenu posjećenost ceremonije žalosti za mučeništvom Imama Jawada (AS), nazivajući to izazovom naporima da se blokira i spriječi ceremonija.

Koalicija je također ukazala na ono što je navela kao primjere pritiska na većinsku šiitsku zajednicu u Bahreinu, uključujući hapšenje istaknutih učenjaka, zatvaranje Udruženja islamskog tevhida, oduzimanje državljanstva i zatvaranje stotina građana.

