Šejh Zakzaky: Ljubav prema Ehlul-Baytu (a.s) nije slogan, treba žrtvovati svoj život za njih

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - šejh Ibrahim Zakzaky, vođa Islamskog pokreta Nigerije, na završnoj ceremoniji Omladinske konferencije "Sadat" Islamskog pokreta održane u njegovoj rezidenciji u Abuji, osvrćući se na vrline mjeseca Zul-hidždžeta, opisao je ovaj mjesec kao mjesec pun važnih događaja u historiji islama.

U dijelu svog govora, osvrnuo se na brak hazreti Amira al-Mu'minina Imama Alija (a.s) i hazreti Fatime Zahre (s.a) i smatrao ga modelom za ispravan brak u islamu.

Šejh Zakzaky se također osvrnuo na priču o žrtvi hazreti Ibrahima (a.s) i njegovoj spremnosti da žrtvuje svog sina hazreti Ismaila (a.s) zarad Boga, te izjavio: Filozofija žrtve zapravo izražava duh žrtve i samožrtvovanja.

Dodao je: Naša žrtva danas je da osoba bude odlučna žrtvovati sve što posjeduje zarad Božanske religije.

Vođa Islamskog pokreta Nigerije nastavio je naglašavajući visoki položaj Ahl al-Bayta (AS) i izjavio: Ehlul-Bejt (a.s) su odabrani Božjom mudrošću i njihovo slijeđenje je put do spasenja.

Upozoravajući na korijene ljubomore u historiji, rekao je: Kada Bog nekome dodijeli položaj i status, protivljenje tome može dovesti osobu do sudbine Sotone. Kao što su u historiji neki Jevreji zavidjeli Poslaniku islama (s.a.v.s.) jer nije bio jedan od njih, a i šejtan je propao zbog svoje ljubomore prema Poslaniku Ademu (s.a.v.s.).

Voljeti Ehlul-bejt (s.a.v.s.) nije slogan, to je djelo

Na kraju, šejh Zakzaky, obraćajući se mladima, naglasio je: Voljeti Ehlul-bejt (s.a.v.s.) nije samo slogan, već djelo u kojem osoba mora predati svoj život njihovom putu i slijediti njihov put u praksi.