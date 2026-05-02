SAD pristale prodati Kataru sistem Patriot u vrijednosti od 4 milijarde dolara

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Sjedinjene Države pristale su prodati Kataru sisteme protivraketne odbrane Patriot, vrijedne više od 4 milijarde dolara.

Prema podacima američkog State Departmenta, ugovor uključuje isporuku 200 raketa zemlja-vazduh Patriot modela "PAC-2 (JMT)" i 300 raketa "PAC-3 (MSE)", zajedno s pripadajućom opremom, uslugama podrške, opskrbom i održavanjem sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane. Ministarstvo je objavilo približnu vrijednost ugovora na 4,01 milijardu dolara.

Sistemi Patriot spadaju među najnaprednije sisteme protivvazdušne odbrane, sposobne za presretanje balističkih raketa, neprijateljskih aviona i krstarećih raketa na različitim visinama.

Ugovor mora odobriti Kongres prije konačnog odobrenja.

Vrijedi napomenuti da je američki State Department u petak također objavio da je odobrio prodaju vojnog oružja u vrijednosti većoj od 8,6 milijardi dolara svojim bliskoistočnim saveznicima, odnosno Izraelu, Kataru, Kuvajtu i UAE.