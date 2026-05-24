al hapšenja i sigurnosnih poziva protiv bahreinskih šiita se nastavlja

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), bahreinske vlasti nastavljaju s hapšenjima i sigurnosnim pozivima protiv građana šiitske većine; proces koji se odvija u okviru intenziviranja sigurnosnih mjera istovremeno s regionalnim tenzijama i praćen je kritikama restriktivnih politika i sektaških napada u Manami.

U najnovijim hapšenjima, pojedinci, uključujući Kamila Mohammeda, Bassema Al-Halala, Mohammeda Al-Ghasru, Alija Al-Aalija, Basela Shakera, Nassera Kosharija, Alija Salmana Maythama i Alija Husseina Rashida, uhapšeni su nakon što su pozvani na ispitivanje u sigurnosne agencije.

Snage sigurnosti su također izvršile raciju na radnom mjestu Jaafara Yousefa Salmana i uhapsile ga, što je dio tekuće sigurnosne kampanje protiv šiitskih aktivista i građana u raznim dijelovima Bahreina.

Ove akcije se poduzimaju u okviru intenziviranih politika bahreinskog Ministarstva unutrašnjih poslova; politike koja je, prema kritičarima, dovela do proširenja ograničenja i političkog i sektaškog progona iskorištavanjem atmosfere regionalnih napetosti. U međuvremenu, kritike u vezi s ljudskim pravima su se povećale u vezi s kontinuiranim kršenjem prava opozicije i šiitske zajednice u Bahreinu.