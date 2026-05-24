Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dok američki mediji pokušavaju prikazati Washingtonovo povlačenje protiv Teherana kao "upravljanje krizom", novi izvještaj novinske agencije RIA Novosti pokazuje da je Trumpova administracija zapravo odustala od nastavka svoje avanture protiv Irana. Prema izvještaju, Trump je čak preskočio vjenčanje svog sina pod izgovorom "bavljenja iranskim dosijeom", ali stvarnost je da Bijeloj kući više nego ikad treba sporazum i kraj rata; rata koji su SAD i Izrael same započele, ali nisu uspjele prisiliti Teheran na predaju.

RIA Novosti pišu da je Trump zaustavio novi napad na Iran "u posljednji čas" posljednjih dana; potez za koji je rekao da je učinjen nakon zahtjeva tri arapske zemlje Perzijskog zaljeva. Međutim, izvještaj naglašava da je glavni razlog povlačenja Washingtona bio neuspjeh politike maksimalnog pritiska i nemogućnost da se slomi volja Irana. Prema ruskim medijima, "Iranci su apsolutno odbili da se poklone agresorima" i, uprkos pritisku, odbili su da predaju svoje rezerve obogaćenog uranijuma SAD-u.

Drugi dio izvještaja navodi da je Trump nastojao organizovati "pobjedničku predstavu" za američku javnost konfiskovanjem oko 400 kilograma iranskog obogaćenog uranijuma i tvrdnjom o uništenju iranskog nuklearnog programa; dok, prema RIA Novostima, „Iran u suštini nije težio izgradnji nuklearne bombe, a izgovor za napad SAD-a i Izraela bio je potpuno lažan.“ Izvještaj dodaje da se Washington suzdržao od poduzimanja direktne vojne akcije za zapljenu ovih materijala iz straha od neuspjeha operacije, a također i zbog zabrinutosti zbog iranskog odgovora arapskim zemljama u regiji.

RIA Novosti su također izvijestile o intenzivnim pregovorima iza kulisa između Irana, SAD-a, Katara i Pakistana i napisale da nacrt sporazuma uključuje devet klauzula, od kojih su najvažnije „potpuni prekid vatre“ i garantiranje slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu. Prema izvještaju, strane bi trebale započeti formalne 30-dnevne pregovore o neriješenim pitanjima u roku od sedmicu dana. Istovremena posjeta načelnika pakistanske vojske Teheranu i prisustvo katarske delegacije u iranskoj prijestolnici opisani su kao znak „potpune spremnosti za finalizaciju protokola“.

Zaključno, ruski medij je izjavio da su Sjedinjene Države na kraju pobijedile same sebe, a ne Iran, jer je Washington shvatio da bi nastavak rata mogao gurnuti cijelu regiju, globalnu ekonomiju, pa čak i vlastite interese Amerike u nekontroliranu krizu. RIA Novosti pišu da je Bijela kuća "konačno odustala od dubljeg pada u rupu koju je sama iskopala", te da je rizik od još jednog napada na Iran sada nestao.

Vrijedi napomenuti da je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova, u vezi s rezultatima posjete pakistanske delegacije Teheranu, objavio da su dvije strane u procesu finalizacije memoranduma o razumijevanju, čiji je glavni fokus okončanje rata.

Esmail Baghaei izjavio je da su okončanje američke pomorske agresije, koju Washington naziva pomorskom blokadom, i oslobađanje zamrznute imovine Irana među najvažnijim pitanjima o kojima se raspravljalo u memorandumu o razumijevanju.